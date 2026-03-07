津田健次郎「生活の一部になれているのが本当にうれしい」自身のラジオ番組“放送100回”でリスナーに感謝

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月1日（日）の放送では、番組スタート“100回目”ということで、リスナーから届いた「100回おめでとうメッセージ」を紹介していきました。

＜リスナーから届いたメッセージ＞

「放送100回おめでとうございます！ ツダスピ（当番組の愛称）を聴くことがすっかり生活の一部になっていて、毎週津田さんのいろんなお話が聴けることをとても幸せに思います。ぜひ長寿番組として末長く続くよう祈っておりますし、そのために、リスナーの私もツダスピをずっと愛して聴き続けます」

◆放送100回！リスナーへ感謝

津田：いや～、ありがたいですね。（番組が）生活の一部になれているというのが、もう本当にうれしいことだなと思います。“表現”なんていうのは、映画だったり、ドラマだったり、絵画、音楽、まあラジオもそうですけど、そんなにたいしたことはできないと僕は思っているんですよ。だけれども、人生にほんの少しの“彩り”とか、ほんの少しの“豊かさ”とか、それくらいのことができれば、それは本当に素晴らしいことではないかと思ったりします。

まあ、僕みたいに表現にダイレクトアタックされて、それを職業にしてしまった人間もいますけれども（笑）。本来は、そういう立ち位置ではないかと思っているので、「生活の一部になれている」というのは本当にありがたいことですし、うれしいなと思います。これからも生活の一部になれるように楽しくやっていきたいと思いますので、ぜひ聴き続けてください。よろしくお願いします！

