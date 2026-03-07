東京都は、子供との対話を実施し、「いま」と「みらい」を子供と一緒につくっていくことで、チルドレンファーストの東京への歩みを加速・深化している。

この度、中高生を対象とした事業の参加者を募集。その詳細を発表した。

「中高生 政策決定参画プロジェクト」の概要

(1)事業内容

子供が対象となる政策をテーマとして、当事者である子供自らが課題に対する解決策を議論し、その成果を知事に対し提案。提案内容は都の政策に反映していく。

(2)令和8年度議論テーマ

中高生目線で、魅力あふれる東京に、世界中から観光客を迎えよう

(3)活動期間

5月中旬から8月下旬までの10回程度

(4)活動場所

都庁または都庁周辺の会議室等

募集内容・応募方法

(1)募集人数

10名程度

(2)募集期間

令和8年3月6日(金曜日)から同年4月12日(日曜日)まで

(3)応募要件

以下の要件全てを満たすこと。

ア 令和8年4月1日時点で、都内在住又は在学の(1)中学生、(2)高校生又は(1)・(2)に相当する年齢であること。

イ 参加に当たり保護者の同意が得られること。

(4)応募方法

募集サイトから募集

(5)参加者の決定

応募内容及び面談による選考を行い、5月上旬を目途に結果を連絡する。

(6)その他

グループワーク等への参加1回につき、活動費として、3,000円支給する。