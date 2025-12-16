東京都では「チルドレンファースト」の社会の実現に向け、子どもの笑顔につながる様々なアクションを展開する「こどもスマイルムーブメント」を推進している。この取り組みの一環として12月13日、東京都板橋区にある帝京中学校・高等学校ではアンバサダーの平井一夫さんによる特別授業が開催された。テーマは「グローバルリーダーに求められる力」。子どもたちの心には、どのように響いたのだろうか?

グローバルリーダーになるために

東京都では令和7年度に「こどもスマイルムーブメント」のアンバサダーによる特別授業を全5回開催する予定で、今回はその2回目に当たる。当日は、帝京中学校(インターナショナルクラス)の1年生と、帝京高等学校(インターナショナルコース)の1年生・2年生、あわせて80名超が聴講した。

はじめに、アンバサダーを務める村山輝星さんがビデオ出演。「いまの時代、世界中の人たちと関わるチャンスが増えています。そのなかで大切なのは、自分の考えをしっかりと言葉にして伝える力だと思います」と話し、そのうえで「将来の夢に向かって挑戦する過程では、悩むこともたくさんあります。私もまだまだ挑戦の途中にあり、日々、様々なことを学んでいます。皆さん、一緒に頑張っていきましょう」と同世代の生徒たちに呼びかけた。

村山輝星さんがビデオメッセージを送った

このあと平井一夫さんが登壇した。冒頭、平井さんは「いつかは人の上に立ち、リーダーシップを発揮して周りの人を引っ張っていく、自分の企業あるいは国を牽引する、そんなグローバルリーダーには何が求められるのか――。本日は、そんなお話をしていきたいと思います」と話しはじめる。

ソニー 元CEOの平井一夫さん。現在は一般社団法人プロジェクト希望 代表理事として、子どもたちの未来創造のきっかけとなる感動体験をつくるプロジェクトを推進している

平井さんいわく、グローバルリーダーには1.「自分軸」があり、2. 高い心の知能指数(EQ / EI)を持ち、3. 多様性を尊重して行動する、ということが求められるという。

グローバルリーダーに求められること

「自分軸を持つということは、周りや社会の評価に左右されない、自身の明確な価値観を持つ、ということです。言い換えれば、自分の芯を持つということ。自分は何をイチバン大事にしているのか? 今後、これが物事を判断するときのベースになります。自分の考えを持っていないと、周りに流されますよね。『友だちがこう言っているから、私もそう考えよう』ではなく、『私はこう考えているんだ』としっかり説明できるかどうか。このとき、自分の内面から出てくる感情(エモーション)、感覚(センス)を大切にします。そして人生における目標、目的を常に考えること。自分は5年後、10年後、どんなことをしたいのか? いま、どこに向かっているのか? 将来の進路については、途中で変更しても構いません。たとえば弁護士を目指していたけれど医者に変更する、ということでも良い。良くないのは、未来について考えないこと。目標もなくなんとなく生きている、というのがイチバン良くない状態です」

ここで「人生でいろんなことを経験するうえで、重要だと感じたことがあるので、皆さんにもシェアしましょう」と平井さん。「1つめは優先順位です」とし、続けて「2つめは優先順位です」「3つめは優先順位です」とした。「このくらい、優先順位が大事ということです。自分はいま、何をしなければいけないのか? この機会にぜひ、自分の人生における優先順位を考えてみてください」。

人生における優先順位を決める

では、2. 高い心の知能指数(EQ / EI)を持つ、とはどういうことだろうか? これも”グローバルリーダーに求められる非常に重要な要素”だという。「たぶん、皆さんも経験があるでしょう。たとえば何かのアドバイスをされたとき、自分が尊敬している人に言われたら『なるほど』と思いますが、知らない人に言われたら『あなた誰だよ』『あなたにそんなこと言われたくないよ』と思いますよね。だからリーダーとして人と一緒に仕事をしていくには、人に尊敬されることが大事になります。いかに英語ができても、仕事ができても、知識があっても、尊敬されていなかったらリーダーとして何も活躍できません。それでは、人から尊敬される人物になるにはどうしたら良いか? 一般的に『心の知能指数』が高い人は人間関係が良好で、周囲からも尊敬を集めると言われています。でも心の知能指数って、どうやって上げていけば良いのでしょうか? 」。

「ひとつは自己認識です。どんなことが起こると、自分は喜び、あるいは悲しむのか? どんな分野が得意か? 何が足りていて、何が不足しているのか? 自分のことを客観的に理解してください。そして自己制御。どんなことで怒るのか? 落ち込むのか? リーダーになったとき、飛び込んでくるBad Newsにいちいち怒っていたら、人間としてリスペクトはされません。また、社会的な認識も大事。ちょっと前にはKY(＝空気が読めない)なんて言葉が流行りましたが、ビジネスにおいても相手の感情・気持ちを考えてコミュニケーションをとることが大切です。最後は、関係管理。人と人が協力し合ってはじめて仕事は前に進み、会社は大きくなります。人間関係のマネージに気を配ります」

また、重ねて「肩書きで仕事をしないでください。1人の人間として尊敬されているあなたが、たまたまCEOという肩書きを持っていて、皆んなが同じ方向を向いて仕事ができている。それが理想です。まずは人間として尊敬されること。それが真のリーダーに必要です」と説いた。

最後に3. 多様性を尊重して行動する、については「皆さんも普段から、ダイバーシティ＆インクルージョン(D&I)については話し合われていることでしょう。この話をするときに、私はよく『同意しないことに同意する：Agree to Disagree』というフレーズを用います。これは議論の中で意見が食い違ったとき、相手を論破するのではなく、私とあなたでは見方がまったく違うけどそれで良いじゃない、と認め合う考え方です。私はあなたが言っていることに絶対に同意できないけれど、あなたがどうしてそう言っているのかはよく分かる。だから、私が言っていることに同意しなくても良いけれど、意見としてはちゃんとリスペクトして欲しい、と。組織としては、違う意見が出るから強い、ということもあります。皆さんは、多様性の一丁目一番地としてAgree to Disagreeを覚えておいてください」と紹介した。

同意しないことに同意する、Agree to Disagreeという考え方

世界中のどんな富豪が、いくらお金を出しても買えない素晴らしい「時間」という資産を皆さんは持っている、と平井さん。「私も今月65歳の誕生日を迎えます。私も、皆さんから時間を買いたい」と冗談で笑わせつつ「時間があるということは、いろんなことを勉強する、体験する、やってみる、試してみる、それだけの時間があるということです。たとえ失敗しても、やがて成功に導くだけの時間がある。これを有効活用してください。時間は資産ですので、絶対に無駄遣いしないこと。目的もなく何となく生きるのではなく、未来を見据えながら、時間を有意義に使ってほしいと思います」とまとめた。

最後に質疑応答の時間がもうけられ、平井さんが生徒たちの質問に回答した。高校1年生の女子生徒から、大きな決断をするときに大切な心構えについて聞かれると「リーダーになると、様々な場面で決断を迫られます。私がよく言うのは、イチバン良い決断は正しい決断、これは皆んながハッピーになりますね。2番目は間違えた決断、それは間違いだったと気付けるからです。間違えたなら軌道修正すれば良い。最も良くない決断は、決断しないこと。どこに向かうわけでもなく、ずっとホバリングして停滞してしまう。リーダーには決断力が求められますので、何も決めないという判断は避けた方が良いです」。

生徒の質問に回答していった

高校2年生の男子生徒からは、資本金がない、人脈もない状態からAIを使ってビジネスを始めるにはどうしたら良いか、という質問。これに平井さんは「まずはAIの使い方に関してですが、人間が議論する際にAIには新たな視点に立った選択肢を提示させる、という使い方があります。セカンドオピニオンとしてAIを使うことで、経営の質が向上します。ちなみに世の中には、すでに取締役の1人をAIが務める企業も出てきています。さて資本金も人脈もないということですが、まずは人脈を作りましょう。スタートアップを始める前は、いかに仲間を集められるか、が勝負だと思います。飛行機って、長い滑走路が必要なんです。仲間を集め、資金繰りができて、はじめて離陸できる。物事は準備が大切です。もちろん夢を追うのは素晴らしいこと。まずは現実的に仲間を集め、資金を調達することをオススメします」と話す。

同じ生徒から、スタートアップが生き抜いていく方法を聞かれると「大事なのは『これはあなたの会社にしかお願いできない』という強みを持つことです。競合他社がひしめき合うレッドオーシャンに飛び込むと差異化できずに苦しむので、まずは技術的、あるいは価格的、または何かしらの優位性を持つこと。はじめに、これを社内で徹底的に議論して決める。そしてマーケティングでは『私たちのサービスは、こんなところがユニークなんです』とアピールする。すると『一緒にビジネスをしたい』というパートナーができ、会社の知名度も上がってくるのではないでしょうか」と回答した。

最後に、生徒たちが「これから挑戦したいこと」を発表する「挑戦宣言リレー」を行った。高校1年生の女子生徒は「グローバルに活躍できる看護師を目指しています。来年1月からは海外に留学して様々な価値観や文化に触れ、グローバルな場所で人々と交流してきます。将来は、海外にルーツのある患者さんに対応できる看護師になります」と宣言。これに平井さんは「明確なゴールがあって素晴らしいと思います。ぜひ多国籍な文化、人種、宗教、いろんなバックグラウンドのある方々と交流して、日本の文化もしっかり伝えられるようになってほしい。この先、様々な場面で人と意見の食い違ってくることもあると思いますが、お互いの主張をリスペクトし合って、良い人間関係を築いていってもらえたらと思います」とエールを送った。