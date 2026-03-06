今日の運勢は？ ★2026年3月7日（土）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月7日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月7日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？エネルギッシュに1日を過ごしましょう。ポジティブな言葉と笑顔を意識することで、運気がさらに上がりそうです。ご自身にも、まわりの人たちにも、肯定的な気持ちを忘れずにいるといいでしょう。あなたらしい行動が運気を上げます。まわりの人たちの言葉に流されず、あなたが本当はどう思っているのか、どう感じているのかを1番に考えて行動していくことが大切な日になります。広い視野で、様々な価値観を受け入れていきましょう。世の中には、あなたの知らない世界がまだまだあり、それを取り入れていくことで、あなたの望むものが引き寄せられてくるかもしれません。取り決めや約束ごとをしたり、お相手と向き合って話をしたりすると良い日です。お相手の意見をきちんときいて、ご自身の気持ちもお相手に寄り添いながら伝えていくことで運気が上がるでしょう。今日は机にむかってみましょう。勉強や調べ物をすることで運気がアップしていく日です。集中力が高まり、効率よく学ぶことができたり、求めていた情報を得ることができたりしそうですよ。あなたにとっての夢や希望はなんでしょうか？本当にあなたが求めていることに向き合いましょう。心が望んでいることに否定的にならないでください。目標を設定していくことで良い流れがくるでしょう。あなたが懐かしい場所に行ったり、懐かしい食べものを食べたりすると良い日です。そうすることで、あなたの心は癒され、あなたの原点がなにかを思い出させてくれるかもしれません。あなたの将来について考えていきましょう。キャリアアップや人生のステージを変えていくために、今必要なことはなにかを考えてみましょう。目標を立てて行動していくことで良い流れはやってきますよ。日頃から頑張っているあなたに、ご褒美をあげましょう。美味しいものを食べたり、欲しいものを買ったり、贅沢に過ごしていくことで、運気が上がっていきそうですよ。夢の中に、あなたが求めている答えがあるかもしれません。寝る前に、あなたが知りたいことや気になっていることについて、夢で教えてもらえるように、お祈りをしてみると良いでしょう。ライフワークバランスについて考えましょう。お仕事の時間と、プライベートの時間をバランス良くしていく意識をもつことが大切です。無理をしすぎないようにしましょう。あなたの魅力が高まる日です。出逢いを求めている方は、お洒落をしておでかけをしてみると良い出会いがあるかもしれません。出会いを求めていない方は、気をつけましょう。あなたの人生を、慈しみの心とユーモアをもって、みつめてみましょう。ご自身の過去を顧みることから学ぶことはたくさんあります。今まであなたが何を学んできたか、それが今のあなたとこれからのあなたにとって、どれほど大きな価値をもたらしているのかを考えてみてください。もう必要のない癖は手放していきましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/