ボーンマスを率いるアンドニ・イラオラ監督に契約延長の可能性が浮上しているようだ。5日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。

イラオラ監督は2023年夏からボーンマスを指揮。就任2年目の昨シーズンにはクラブ史上最高勝ち点「56」を獲得したほか、スペイン代表DFディーン・ハウセン（現：レアル・マドリード）やハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズ（現：リヴァプール）、ウクライナ代表DFイリア・ザバルニー（現：パリ・サンジェルマン）ら多くの主力を引き抜かれた今シーズンも、第29節終了時点で勝ち点「40」の9位につけるなど奮闘している。

しかし、イラオラ監督の現行契約は6月末で満了。報道によると、オリヴァー・グラスナー監督が今シーズン限りでの退任を明言したクリスタル・パレスや、残留争いに巻き込まれているトッテナム・ホットスパーがその優れた手腕を評価し、今夏の招へいを検討しているようだ。一方、ボーンマスは指揮官の引き留めに必死であり、イラオラ監督自身も首脳陣からの説得を受け、契約延長に心が傾きつつあるという。

なお、イラオラ監督は「今だけでなく、ここに来てからずっと幸せだ。いつも笑顔で仕事に来ているが、私にとってそれは非常に大切なことなんだ。選手だけでなく、クラブ、スタッフとも素晴らしい関係性を築けている。みんなが非常に協力的で、本当に幸せだ」とボーンマスでの充実感を語りつつ、自身の去就については「クラブと話し合う。遅かれ早かれ、決断を下さなければならない」とコメントしている。

今冬には大黒柱のガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョ（現：マンチェスター・シティ）まで失ったものの、現在プレミアリーグで9戦無敗と好調を維持しているボーンマス。来シーズン以降もイラオラ体制を継続させることはできるだろうか。