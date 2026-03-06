ニールメッドは3月4日から、「花粉症と戦え!期間限定POPUPイベント『サイナス・リンスLab.』」を渋谷スクランブル交差点前/三千里跡地で開催している。

鼻うがいによる花粉・ウイルス対策

「鼻うがい」は、生理食塩水などの洗浄液を用いて鼻腔内を洗浄し、ウイルス・花粉・細菌などの異物を洗い流す方法で、耳鼻咽喉科の治療現場でも推奨されるほか、日常の健康維持習慣としても利用者が年々増えている。

インフルエンザウイルスは、副鼻腔や上咽頭に付着して一定期間とどまり、その後体内に取り込まれて感染が成立する。滞留しているこのタイミングで「鼻うがい」を行うことで、ウイルスを物理的に洗い流すことが可能となる。通常のうがいが口腔内のみを対象とするのに対し、鼻うがいはウイルスが実際に付着する副鼻腔や上咽頭に直接アプローチできる。さらに、鼻腔内の粘膜を保湿しバリア機能を高める効果も期待でき、感染症予防の有効な手段として注目が高まっている。

上咽頭に直接アプローチ

「サイナス・リンス」は、上咽頭や副鼻腔まで洗浄液が届く、エビデンスが確認されている鼻うがい製品。防腐剤や香料など余分な成分を含まない無添加設計のため、医療機関でも広く採用され、現在9割以上の医療機関で使用実績がある。

痛くない「鼻うがい」を体験

同イベントは、「鼻うがいを新しい習慣にしていくこと」を目的に、花粉症予防の観点から、鼻うがいの正しい方法や、メリットなどを訴求するコンテンツを展開する。

会場内には髪や衣服に付着した花粉を除去する「花粉除去エアシャワー」を設置する。また、痛くない鼻うがいを体験できるブースを設け、担当スタッフのレクチャーにより初めての人でも安心して試せる環境を整えている。また、期間内にサイナス・リンスのサンプル無料プレゼントや、サイネージ、アドトラックなど渋谷駅周辺で花粉症予防のプロモーションを実施する。

開催日時は3月4日～3月8日、各日12:00～21:00まで。