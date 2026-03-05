横浜DeNAベイスターズは5日、中日ドラゴンズとのオープン戦に9-7で勝利。6回からは藤浪晋太郎が登板したが、2回5四死球1失点と大荒れの投球となった。

4-4の同点で迎えた6回、DeNAのマウンドには藤浪が上がった。先頭の代打・上林誠知を1球で三邪飛に打ち取り、幸先の良いスタートを切ったかに思われた。

だが、続く7番・石川昂弥に四球を与えると、代打・味谷大誠にも四球を献上。それでも、9番・ルーキーの新保茉良を併殺打に打ち取り、ここはピンチを切り抜ける。

7回にもマウンドに上がった藤浪だが、1番・鵜飼航丞に投じた4球目が内角にすっぽ抜け、鵜飼の上腕に直撃。球場からはブーイングが巻き起こった。

続く2番・辻本倫太郎に投じた3球目が引っかかり、一塁走者の鵜飼は二塁に。さらに4球目のスライダーがすっぽ抜け、鵜飼は三塁に進んだ。結果的に辻本にも四球を与える形となった。

その後も制球に苦しみ、3番・樋口正修に犠飛を打たれて1点を失い、2死一塁となった場面で代打・村松開人にも四球を献上。続く6番・上林誠知を打ち取って最小失点に切り抜けたが、この日は2回5四死球1失点と課題を残した。

藤浪は昨季7月にDeNAに入団し、NPB復帰。同年は6試合の一軍登板で1勝0敗、防御率4.09の成績に終わった。

今季は復活を果たしたいシーズンとなるが、制球面の不安は拭えていない状況だ。

【写真】苦悶の表情...死球を受けて痛がる鵜飼航丞

[caption id="attachment_252666" align="alignnone" width="370"] DeNA・藤浪晋太郎から死球を受けた中日・鵜飼航丞（写真：産経新聞社）[/caption]

