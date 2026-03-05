ウミガメに「3メートル以内」接近禁止？ 新しい学校のリーダーズと学ぶ、ハワイで絶対にやってはいけないこと

――「パイナップル ハワイクイズ」実施！
KANON：今回はハワイに詳しくなるために、こちらの授業をお届けしたいと思います！ パイナップル ハワイクイズ！ パイナポーでございます。
SUZUKA：ハワイってパイナップル有名なの？
MIZYU：南国だから有名だよ。
SUZUKA：トロピカ〜ル！
KANON：今からハワイに関する問題が出題されます。答えがわかったら「パイナップル！」と叫んで回答してください！ パイナップル、パイナポー、どちらでいきます？
MIZYU：それぞれの発音で！
KANON：ちなみに問題出題は、持ち回りで3人が回答者となります。
MIZYU：はい、わかりました。
KANON：じゃあ、まず私から問題出します！ パイナップル ハワイクイズ、問題！ ハワイの海ではよく亀を見かけることがありますが、亀にあることをするのは法律で禁止されています。さて、それはなんでしょうか？
SUZUKA：え〜!? ちょっと待てよ。
RIN：パイナポー！ 餌をあげる！
KANON：あ〜！ 不正解でございます。
SUZUKA：パイナポー！ 亀の甲羅をこする！
KANON：違います。あ！ 違くない？ 惜しい？ 合ってる!? 正解です！
MIZYU：どういうこと？
KANON：正解だ！
SUZUKA：パイナップルルルル！
KANON：厳密に言うと「3メートル以内に近づくこと、触ること」らしい！ だから触るのはもちろんダメなんだけど、亀さんに3メートル以内近づいちゃいけないらしい。
SUZUKA：私の丈が168やから、わい×2！
KANON：結構あるね。だから見守んなきゃいけない。それはなんでかっていうと、ハワイでは亀は守り神として大切にされています。
MIZYU：確かに、キーホルダーとか、亀さんのイメージ。
KANON：だから大事にしようっていうことで、3メートル以内には近づかない！ これ知っていてよかったね。
MIZYU：ねえ、写真撮ってイェーイ！ とか言ってね。
KANON：これ覚えとこう。きっとみんなで海も行くでしょ？
MIZYU：気をつけるようにします。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info