ウミガメに「3メートル以内」接近禁止？ 新しい学校のリーダーズと学ぶ、ハワイで絶対にやってはいけないこと

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。2月26日（木）の放送では、3月にハワイ・ホノルルで開催されるミュージック＆カルチャーイベント「ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience」を控えているということで、ハワイにまつわるクイズをお届けしました。

――「パイナップル ハワイクイズ」実施！

KANON：今回はハワイに詳しくなるために、こちらの授業をお届けしたいと思います！ パイナップル ハワイクイズ！ パイナポーでございます。

SUZUKA：ハワイってパイナップル有名なの？

MIZYU：南国だから有名だよ。

SUZUKA：トロピカ〜ル！

KANON：今からハワイに関する問題が出題されます。答えがわかったら「パイナップル！」と叫んで回答してください！ パイナップル、パイナポー、どちらでいきます？

MIZYU：それぞれの発音で！

KANON：ちなみに問題出題は、持ち回りで3人が回答者となります。

MIZYU：はい、わかりました。

KANON：じゃあ、まず私から問題出します！ パイナップル ハワイクイズ、問題！ ハワイの海ではよく亀を見かけることがありますが、亀にあることをするのは法律で禁止されています。さて、それはなんでしょうか？

SUZUKA：え〜!? ちょっと待てよ。

RIN：パイナポー！ 餌をあげる！

KANON：あ〜！ 不正解でございます。

SUZUKA：パイナポー！ 亀の甲羅をこする！

KANON：違います。あ！ 違くない？ 惜しい？ 合ってる!? 正解です！

MIZYU：どういうこと？

KANON：正解だ！

SUZUKA：パイナップルルルル！

KANON：厳密に言うと「3メートル以内に近づくこと、触ること」らしい！ だから触るのはもちろんダメなんだけど、亀さんに3メートル以内近づいちゃいけないらしい。

SUZUKA：私の丈が168やから、わい×2！

KANON：結構あるね。だから見守んなきゃいけない。それはなんでかっていうと、ハワイでは亀は守り神として大切にされています。

MIZYU：確かに、キーホルダーとか、亀さんのイメージ。

KANON：だから大事にしようっていうことで、3メートル以内には近づかない！ これ知っていてよかったね。

MIZYU：ねえ、写真撮ってイェーイ！ とか言ってね。

KANON：これ覚えとこう。きっとみんなで海も行くでしょ？

MIZYU：気をつけるようにします。

