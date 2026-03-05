今日の運勢は？ ★2026年3月6日（金）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月6日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月6日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のLaila（ライラ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！あなたの星座は何位……？心の中で今までの恋愛パターンなどを整理してみましょう。何か吹っ切れると、いつも以上に行動力がアップするようです。アイデアなども思いついて、何か新しいことを表現したくなることでしょう。自分の能力を発揮できて、手応えも感じられそう。周りからも褒められて、さらに自信もついてくるようです。恋愛においても自信があると、ポジティブな出来事が増えていきそう。自分が描いたビジョンを具現化する力がついてくるようです。才能を発揮できるような機会も訪れそう。自分の力を試せるチャンスなので、集中して取り組むようにすると良いでしょう。自分のことをアップデートしたくなりそう。パートナーや恋人からアドバイスをもらうのもアリ。新たな自分の魅力に気づけると、さらにポジティブになって良い運気を引き寄せることでしょう。お金を貯める方法を思いつくなど自分のアイデアを形にできるようです。現状を見直していくと、これまでの行いを反省する場合もありそう。良いものは周りにシェアすると喜ばれそう。交友関係が良好な一日に。あなたの良い面が周りへ伝わっていくようです。皆で楽しめるものを提案するなど、周りを巻き込んで良いものを作っていくと◎。さらに季節の食材を食べるとパワーアップ！日ごろのストレスが解消される日。家族に悩みや愚痴などを聞いてもらったり、友人とカラオケに行ったり、発散できるようなことをやってみて。じっとしているよりは、アクティブに過ごしましょう。活躍する場面がたくさんありそう。ですが、その分プレッシャーがかかるなど歯を食いしばって頑張ることもあるでしょう。仕事などが終わった後は、自分を労る時間を持つようにしてみて。今日は、何事も楽しもうという気持ちで行動するといいかも。「こうすべき」という型にはめずに、柔軟に対応してみましょう。ちょっとした工夫で物事が良い方向へ進むようです。気になっている場所へ出かけてみるのもアリ。やる気が出なくて、何だか色々なことが煩わしく感じてしまうかも。抱えている仕事などを一度整理し、任せられるものがあれば周りを頼るようにしてみましょう。夜景などを眺めると癒やされるようです。今日は、好きなものを買いにでかけたり、美味しいものを食べにいったりと、いつも頑張っている自分にご褒美を。夜はストレッチやマッサージを行って明日に疲れを残さないようにしましょう。誰かの何気ない一言で一喜一憂してしまうかも。相手も自分も責めずに受け流すようにすると良いでしょう。気分を入れ替えるために、散歩をしたりお気に入りのカフェに行ったりするのもおすすめ。人の気持ちに敏感になりやすい1日になりそう。仕事の場面では感情的にならないように自分の気持ちをコントロールしていきましょう。夕方から夜は親しい人達と過ごすことで心が満たされていきそうです。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）東京・池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/