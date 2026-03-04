「暗記」が苦手でも覚えられる”方法は？ 勉強に苦戦する相談者に独自のコツ・暗記術のアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。2月27日（金）の放送は、「暗記のコツ」についての相談を紹介しました。現在、資格取得（登録販売者）に向けて勉強中なのですが、専門用語がなかなか頭に入らず苦戦しています。暗記が得意な方、あるいは自分なりに工夫して覚えているという方がいらっしゃれば、ぜひアドバイスをいただきたいです。この相談を受け、パーソナリティの住吉美紀は「登録販売者の資格、専門的で大変そうですね。暗記……私は昔から本当に苦手なので、お気持ちはとってもよく分かります」と、相談者の苦労に深く寄り添います。自身も暗記には苦労していると語る住吉ですが、どうしても覚えなければならないときに実践している、独自の「視覚的アプローチ」を明かしました。住吉は、情報をただ文字として捉えるのではなく、脳にインプットしやすい形に変換することを勧めています。「私は丁寧に1行1行文章で書くと、全部見た目が同じに見えてしまうんです。なので、あえて“図式化”して覚えるようにしています。リストにして書き出し、それをわざわざ丸で囲む。そうすると、試験中などに『丸で囲んだところだ！』と思い出せることがあるんです」また、聴覚を利用した方法についても言及。「あとは自分で“替え歌”を発明して、それにのせて覚えることもありますね」と遊び心を取り入れる大切さを語り、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対し、現在まさに勉強中というリスナーや、独自のメソッドを持つリスナーから、具体的でユニークなアドバイスが続々と寄せられました。まずは、「アウトプット」を活用して記憶を定着させる方法です。私は勉強した内容を家族に説明するようにしています。説明できなかったら見直し、もう一度覚える。また、覚えたい数字をスマホのロック解除番号やパスワードに設定して、使う頻度を強制的に増やすのも効果的ですよ！（埼玉県 38歳 女性 専業主婦）暗記しようとするより、「他人に説明できるようになる」ことをゴールにします。相手がいない場合は、説明する内容を紙に書いたり、スマホのメモに書き込んだりするだけでも、自然と頭に入ります。（千葉県 47歳 男性 会社員）――続いては、脳の特性を利用したテクニックです。私なりのコツは、あえて言葉を面白がること。「何この言葉？」「意味わかんない」「ウケる～」といった感じで、少し小馬鹿にしたようなテンションで取り組むと、意外と覚えられたりします。専門用語の言語的センスのなさを楽しんでみてください（笑）。（千葉県 35歳 男性）その文を見て自分がどう思ったか、何に似ていると思ったか、感情ごと記憶します。「この数値、高くてびっくりしたな」とか「この人の名前、あの芸能人に似てるな」といった感情込みの記憶は、試験中にふわっと思い出すヒントになりますよ。（茨城県 22歳 女性 会社員）視覚が得意なら図解、聴覚が得意ならリズムをつけるのが一番。私は買い物の時もしりとりのようにリズムに乗せて覚えます。暗記は、自分の覚えやすい形を見つけて、面白く遊ぶ感覚。お互い資格勉強を楽しみましょう！（千葉県 39歳 女性 専業主婦）ーー“丸暗記”という修行を、住吉流の“図解”やリスナー提案の“替え歌・感情リンク”などの“遊び”に変えていくことが、新たな暗記のコツになるかもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM