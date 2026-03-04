BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、2026年7月より、運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」のリニューアル商品を発売、およびTVCMの放映を開始する。それに先立ち、3月3日より「プラコロ」の商品概要の発表および、プロモーション動画「プラコロ 世界観ムービー」した。

「プラコロ」は、株式会社バンダイより1997 年に発売されたポケモンバトルができる商品。2026年はポケモン30周年であることも記念し、ポケモンカードゲームなどの開発を担うクリーチャーズとポケモンと手を組み、約30年の時を経てアップデートをして再び登場する。また、ホビーディビジョンホビークリエイション部企画担当・松浦由莉による再発売への想いや狙い、今後の展望などについてコメントも公開した。

発売に先立ち公開されるプロモーション動画には、「プラコロ」のイメージキャラクターに就任する菅田将暉さんが出演。ポケモン公式YouTube チャンネルおよびBANDAI SPIRITS 公式YouTubeチャンネルにて公開する。動画では、菅田将暉さんがポケモントレーナーとして登場し、ピカチュウとともに「プラコロ」での熱いバトルを繰り広げる。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フリーザー、サンダー、ファイヤー、ミュウなどの様々なポケモンも登場し、「プラコロ」のワクワク感が伝わる動画だ。

さらに、菅田将暉さんの撮影の裏側をおさめたメイキング・インタビュー動画も3月3日よりBANDAI SPIRITS 公式YouTubeチャンネルで公開。インタビューでは撮影の感想のほか、プラコロの内容にちなみ、今闘っていることや「最近運が良かった」と感じることなどについて語っている。

プラコロとは

「プラコロ」は、バンダイより1997年に発売されたポケモンバトルができる商品。ポケモンの形をしたサイコロ“キャラコロ”と、ワザを使うために必要な「ほのお」や「みず」などのエネルギーを示すサイコロ“エネコロ”を振って、出た目のワザでダメージを与え合い、相手のHPをゼロにした方が勝ちのゲームだ。

2026年、ポケモン30周年を記念し、ポケモンと、ポケモンカードゲームなどの開発を担うクリーチャーズと手を組み、約30年の時を経て2026年7月に再び販売。1997年当時の楽しさはそのままに、現代のポケモンバトルの要素を取り入れ、クリーチャーズ協力のもと、ワザの構成や戦略性を全面的にアップデートした。さらに、エネルギーを示す「エネコロ」にチップを装着してカスタマイズできる内容を改良し、より深い戦略バトルが楽しめるよう進化している。

遊び方の概要

プラコロは自分のポケモン(キャラコロ)と相手のポケモンを戦わせる2人用ゲーム。 キャラコロとエネコロを振ってワザカードに書かれたワザを使い、相手のポケモンにダメージを与える。 相手のHPを0にしたプレイヤーの勝ち。

「プラコロ」詳細について

キャラコロ

サイコロ型のポケモン「キャラコロ」は、普通のサイコロと異なり、ポケモンの形になっているため、そのポケモンの形によって出る向きの確率が変わる。

エネコロ

「エネコロ」はワザを使うために必要な「エネルギー」を示す、6面体のサイコロ。6面のうち2面は、固定されているが、4面はチップを使ってワザをカスタムすることが可能。カスタムチップには、2つの「エネルギー」を持つチップもある。

ワザカード

「ワザカード」には、ワザ成功に必要なエネルギーの種類・個数と、キャラコロ効果が書かれている。キャラコロ×1 エネコロ×3を同時に振って、選んだワザに書かれている数ぶんのエネルギーが出たらワザが成功。ワザが成功した場合はキャラコロ効果(追加効果)発動の有無を確認して、相手にダメージや追加効果を与える。

「プラコロ」概要

スタートセット

2セット揃えばすぐにバトルして遊べる「スタートセット」として、「プラコロ スタートセット フシギダネ 01」「プラコロ スタートセット ヒトカゲ 02」「プラコロ スタートセット ゼニガメ 03」「プラコロ スタートセット ピカチュウ 04」「プラコロ スタートセット イーブイ 05」「プラコロ スタートセット ミュウ 06」を2026年7月に発売する。価格は、初回限定価格として各500円、通常価格は各990円。

スタートセットは、キャラコロ 1個、エネコロ 3個、カスタムチップ 18個、キャラカード 1枚、ワザカード 7枚、ライフカウンター 1個、プレイシート＆取扱説明書 1枚がセットになっている。

たんけんボックス

プラコロ スタートセット(別売)と組み合わせてバトルができる「たんけんボックス」も2026年7月より発売する。「たんけんボックス01」は、販売価格各385円。

セット内容は、キャラコロ 1個、カスタムチップ 4個、キャラカード 1枚、ワザカード 5枚、取扱説明書。

進化セット

ポケモン進化できる「プラコロ進化セット」を2026年12月に発売する。ラインナップは「プラコロ進化 セット フシギバナ 01」「プラコロ進化 セット リザードン 02」「プラコロ進化 セット カメックス 03」で、販売価格は各2,530円。

セット内容は、キャラコロ 3個、エネコロ 5個、進化サイコロ 1個、カスタムチップ 30個、キャラカード 3枚、進化ワザカード 2枚、ワザカード 11枚、ライフカウンター、4連スリーブ 3枚、プレイシート＆取扱説明書 1枚。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.