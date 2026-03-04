I-neの美容家電ブランド「SALONIA」は3月2日、ペン型美顔器「フェイスカレントポインター」(13,200円)を渋谷ロフト、銀座ロフトなど11店舗で順次発売した。続く3月3日からは、公式オンラインストアおよびECモール(楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング等)でも順次発売している。

クッションスティックで筋膜にアプローチ

クッションスティックにより固くなりがちな筋膜を刺激し、手が届きにくいピンポイントな部位にアプローチ。内部のバネの圧力が強いと筋膜を傷つける可能性があるためデリケートな顔にも安心して使用できる、最適な圧力に設計されている。

プロの技術を再現するカッサ

カッサでリンパに沿って流し、すっきりとした印象へと導く。さらに、カッサの先端である「プレスポイント」で圧力を調節しながら使用できる。カッサは人間工学に基づいた親指のような形状で、プロのハンドテクニックを再現。顔のカーブや骨のキワ等の細部にもフィットするため、細部まで的確にアプローチできる。滑らせやすく、肌あたりの良い素材を使用している。また、クッションスティックやカッサには、金属アレルギーが起きにくい医療用サージカルステンレスを使用している。

肌にやさしいマイクロカレント

マイクロカレントとは刺激をほとんど感じない微弱な電流のことで、美顔器や医療器具にも使用されている。ハンドル部分のソーラーパネルから光を取り込むことによりスティックとカッサの両部分から発生する。

コンパクトでスタイリッシュ、すきま時間に使用可能

卵1個分の重さ、紙幣の横幅と同程度なので、持ち運びしやすくコンパクトなのが特徴。さらに、EMS美顔器のように充電や肌を濡らすことが不要、メイクの上からも使用できるため、仕事の合間や外出先でも手軽にケアできる。

骨格矯正評論家が監修

同商品の監修は、各種メディアで活躍する骨格矯正評論家の山口良純氏が務めた。公式ウェブサイトでは、山口氏の速攻リフトケアメソッドも公開されている。

「今回の監修で最も大切にしたことは、"たった1分でも、顔の変化を実感しやすいリフトケアを成立させる"です。適切なバネ圧でポイントを"押し"、その後に"流し""引き上げて止める"。 この一連の流れによって、顔全体の印象を効率よく整えていきます。 多くの美顔器は、単一の動作や機能に特化していますが、当商品は違います。他の美顔器との大きな違いは、マイクロカレントに加えて、カッサによる"流し"の動きができることです。ペン型でありながら、点・面・流れのすべてに対応できるため、顔全体をバランスよく整えることができます。この構造は、施術の現場を知る立場だからこそ必要だと感じたポイントになります」(山口良純先生)

Before / After(フェイスカレントポインターで画像の右側をクッションスティック+カッサで1分刺激した結果)※使用感には個人差がある

基本の使い方

基本の使い方は、まずクッションスティックで筋膜をほぐすように1秒間に3回のリズムでプッシュし、次にカッサの先端のプレスポイントでぐっと押し込むように圧力を調整しながらプッシュ。最後にカッサでリンパに沿って5～10回ほど滑らせる。