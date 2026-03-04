個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 株を買う時に、どんな指標を重視していますか？

「桐谷さんといえば株主優待のイメージですが、所有している銘柄の決算短信など、注視しているところはありますか？ 例えば、営業利益が毎年20％を超えるとか、自己資本比率が何％以上とか、どんな点を重視していらっしゃいますか？」（マッコールさん／50歳／男性）

◆A. 「優待と配当の内容以外は、あまり注視していないですね」（桐谷さん）

私は1000銘柄以上の株式を保有していますが、「営業利益がいくらか」や「自己資本比率」、「キャッシュフロー」といった情報は見ないですね。

もし、そういったデータを確認するために会社四季報などを見たとしたら、おそらく数十銘柄を調べるのが限界だと思います。そういう情報を気にするのは、本当に値上がりしそうな良い株を持っている人たちではないでしょうか。

私はとにかく、「良い優待をやっていればいい」と考えています。たとえ業績が悪くても、優待の内容が良ければ、それで合格だと思っています。あと、配当の内容も見るようにしていますね。

ただ、PBR（株価純資産倍率）とPER（株価収益率）は大事な指標ですので、数字が大きすぎると良くない、ということだけは押さえています。PBRやPERが高いと、株価が過大評価されている可能性があり、投資リスクが高まるとされていますのでね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものです。

文＝All About 編集部