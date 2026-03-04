JTが提案するたばこの新しいスタイル「ノルディックスピリット」登場

JTが、日本市場において新ブランドとなるリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」を立ち上げ、「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」を2026年3月3日よりCLUB JTオンラインショップにて先行発売、4月6日より順次、全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysにて発売。また、「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」を3月中旬頃よりCLUB JTオンラインショップにて発売することを発表した。

新ブランド「ノルディックスピリット」は、たばこの新しいスタイルを提案する「リフレッシュパウチ」。パウチを口に含むだけで、いつでもどこでも気軽にリフレッシュ。贅沢な味わいを約30分間、じんわりと長く楽しむことができる。また、両手をふさがずハンズフリーで使用可能。モダンオーラル発祥の地であるスウェーデン製で、素材や製法にこだわった高品質な商品となっている。

この度発売される「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」は、弾ける奥深い甘さと、コーラの味わいが特長。また、併せて発売する「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」は、濃厚で甘酸っぱい、カシスとワイルドベリーの味わいが特長の商品。加えて、今後さらなる新フレーバーの発売を予定しているとのこと。

＜商品概要＞

ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム

弾ける奥深い甘さと、コーラの味わいが特長の商品です。

【刺激レベル】 ミディアム

【価格】 500円（税込）

【内容量】 14パウチ（標準）

濃厚で甘酸っぱい、カシスとワイルドベリーの味わいが特長の商品です。

【刺激レベル】 ミディアム

【価格】 500円（税込）

【内容量】 14パウチ（標準）

3月3日

ノルディックスピリット・ コーラフィズ・ミディアム

CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/ProductDetail.aspx?pcd=P806508

3月中旬頃

ノルディックスピリット・ ベリーミックス・ミディアム

CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000266

4月6日

ノルディックスピリット・ コーラフィズ・ミディアム

全国のセブン-イレブン・ローソン・NewDays

・ハンズフリーだから、「集中」つづく

口に入れるだけで、使用できるハンズフリー仕様。両手をふさがないため、仕事や移動中など、目の前のことへの集中を妨げません。

・吸えないときも、リフレッシュ

「ノルディックスピリット」は、パウチを口に含むだけで、いつでもどこでも気軽にリフレッシュできます。煙も、そのにおいもないため、たばこを吸えない場面でも使用できます。

・ジュワッとあふれる、贅沢な味わい

素材や製法にこだわった高品質な商品で、口に含むと贅沢な味わいをじんわり長く楽しむことができます。コーラフレーバーなど、JTならではのオリジナリティあふれるラインナップをお届けします。

・約30分長持ち、心地よい味わい

口に入れると、心地よい刺激と贅沢な味わいが約30分間つづきます。

・本場スウェーデン製

モダンオーラル発祥の地であるスウェーデン製。 本場ならではの確かな品質と安心感をお届けします。

2026年3月3日より、「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」または「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」のいずれか1点をお試しいただける「ノルディックスピリット お試しモニター」を、「ノルディックスピリット」ブランドサイトにて実施。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

ブランドサイト

https://www.clubjt.jp/members/brand-site/nordicspirit/topics/202602-release-campaign/