コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝セカンドレグが3日に行われ、バルセロナとアトレティコ・マドリードが対戦した。

2月12日に行われた同試合のファーストレグは、衝撃の試合展開だった。アトレティコ・マドリードの本拠地『リヤド・エア・メトロポリターノ』でキックオフを迎えたゲームは、序盤の7分にオウンゴールでホームチームが先手を取ると、アントワーヌ・グリーズマン、アデモラ・ルックマン、フリアン・アルバレスが次々にゴールを奪い、前半だけでアトレティコ・マドリードが4点をリード。バルセロナに反撃の隙を見せることもなく、4－0で試合を終えていた。

本拠地『Spotifyカンプ・ノウ』に戻ったバルセロナが“奇跡の逆転”を成し遂げるか。それとも、アトレティコ・マドリードが優位性を活かして、最後に同大会の優勝を成し遂げた2012－13シーズン以来のコパ・デル・レイ決勝進出を決めるか。

試合は序盤の13分、右サイドバックで先発していたジュール・クンデが負傷するアクシデントに見舞われ、急きょアレハンドロ・バルデを投入。ジョアン・カンセロを右サイドバックにスライドさせ、バルセロナとしては予期せぬ交代カードと布陣変更を強いられる。

バルセロナは序盤からボールを握る時間を増やし、反撃の1点を奪う術を探っていく。30分には左コーナーキックを獲得し、ショートで引き取ったラミン・ヤマルがドリブルを開始。ペナルティエリア左を縦に破って、グラウンダーのボールを中央へ折り返すと、フリーになっていたマルク・ベルナルがダイレクトで押し込む。バルセロナがセカンドレグの先制点を奪った。

前半終盤にはアントワーヌ・グリーズマン、アデモラ・ルックマンら、アトレティコ・マドリードがゴールに迫る場面を作ったが、バルセロナを窮地に陥れる1点は決められない。特に前半アディショナルタイム、右サイド内側のスペースを駆け上がったマルコス・ジョレンテからのクロスボールを、ルックマンが頭で合わせた場面は決定機だったが、仕留めることはできなかった。

すると、この直後、バルセロナはヤマルのドリブル突破からフェラン・トーレスがダイレクトでボールを繋ぎ、ペナルティエリア内へ入って行ったペドリがマルク・プビルに倒され、PKが宣告される。このPKをハフィーニャがGKフアン・ムッソの逆を突いて冷静に流し込み、2戦合計スコアで2点差に詰め寄って前半を終えた。

後半に入ってもバルセロナが攻撃に移る時間が続いたが、なかなか次の1点は生まれない。刻一刻と時計の針は進み、71分にはバルデが負傷する事態にも見舞われる。またもアクシデントによる交代カードを切り、ロナルド・アラウホがピッチに送り出されると、この直後に、アトレティコ・マドリードに冷や汗をかかせる1点が決まった。

バルセロナは72分、右コーナーキックをショートで繋ぎ、ペナルティエリア手前右寄りの位置で前を向いたカンセロが、アーリークロスを供給。ファーサイドで前に出たベルナルが、自身この日2点目となる得点を挙げ、これで2戦合計スコアは1点差となった。

終盤にはバルセロナが怒涛の猛攻を見せたが、アトレティコ・マドリードも決定的な1点は奪わせず、試合はタイムアップ。この結果、アトレティコ・マドリードが13年ぶりの決勝進出を決めた。決勝は4月25日の開催予定だ。

【スコア】

バルセロナ 3－0（2戦合計スコア：3－4） アトレティコ・マドリード

【得点者】

1－0 30分 マルク・ベルナル（バルセロナ）

2－0 45＋5分 ハフィーニャ（PK／バルセロナ）

3－0 72分 マルク・ベルナル（バルセロナ）

