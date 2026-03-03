「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」を本年も開催！宿泊と合わせたパッケージも登場

ザ・リッツカールトン日光は 2026年4月27日(月)、「第91回日本オープンゴルフ選手権」の舞台であり、栃木県の名門クラブである「日光カンツリー俱楽部」にて、ゴルフコンペティション「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」を開催する。本ゴルフコンペティションは、ゴルフを愛するのすべての人が楽しめるように設計されているため、気軽に参加することができる。また、賞品には「ザ・リッツ・カールトン日光」をはじめとした、マリオット系列ホテルでの宿泊招待券など、様々な賞品が用意されている。

この「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」の開催に伴い、コンペ前日の宿泊と参加費、滞在中の食事や送迎などが全てセットになった宿泊パッケージも販売される。宿泊パッケージで参加されるゲストは前日からチェックインをし、ウェルカムレセプションへ。コンペ当日のホテルでの朝食と、日光カンツリー倶楽部への送迎もパッケージに含まれている。

日光彫で制作した優勝トロフィーも用意される予定であるという。

数々のゴルファーを魅了する「日光カンツリー俱楽部」でのこのゴルフコンペティション。「ザ・リッツ・カールトン日光」での滞在も含めたパッケージで、日光の自然を満喫しながら参加してみるのはいかがだろうか。

ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026

日程： 2026年4月26日(日)宿泊

2026年4月27日(月)コンペティション

会場： 日光カンツリー倶楽部(栃木県日光市所野 2833)

料金： 1室1名様 189,900円～／1室2名様 253,300円～(税込)

※ご宿泊、ご朝食、コンペティション参加費、レセプションパーティー、ホテル～ゴルフ会場間の送迎、税金・サービス料・入湯税が含まれています。

※上記は最低料金です。ご宿泊客室タイプにより、料金は変動いたします。

スケジュール予定：

4月26日(日)

・「ザ・リッツ・カールトン日光」チェックイン

・ ウェルカムレセプション ※参加者や特別ゲストとの交流を楽しめる空間を提供予定

4月27日(月)

・ ホテルにて朝食

・「ザ・リッツ・カールトン日光」チェックアウト、日光カンツリー倶楽部への送迎

・ ティーオフ前の練習場にて、コーチのルイ・メドウズによるコーチングアドバイス(英国式メソッド)

・ コンペティションスタート ※ゴルフプレーフィー込

・ ご昼食(「日光カンツリー俱楽部」にて)

・ コンペティション終了後、アフターパーティー

※天候などの事情により、スケジュールは変更になる場合がございます。

賞品：

・「ザ・リッツ・カールトン日光」宿泊招待券

・「ザ・リッツ・カールトン・スイート」1泊・朝食付き

ほか

宿泊予約・コンペティションエントリーについて：

ホテル公式ウエブサイトより

予約ページ：https://sl1nk.com/4h8kt

予約期間：2月16日(月)〜4月12日(日)