楽天は3日、イーグルスキッズが楽しめるイベントとして、5月4日（月・祝）～6日（水・休）の日本ハム戦で『イーグルスキッズのゴールデンウィーク』を開催することになったと発表した。
楽天モバイル 最強パーク宮城の正面広場、スマイルグリコパークには、工事現場などで活躍する「はたらくくるま」の展示や試乗ができるブースが登場。さらに、5月5日（火・祝）は中学生以下先着1,500名に選べるキッズアパレルをプレゼント。
