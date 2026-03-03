昨季は高打率で存在感を示し、今大会は遊撃での先発が有力視される。ただし守備面の不安も指摘され、併用起用の可能性も取り沙汰されている。［1/6ページ］

打力で掴む先発ショート

小園海斗

[caption id="attachment_251789" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの小園海斗（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／91kg

・生年月日：2000年6月7日（25歳）

・経歴：報徳学園高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（広島）

・2025年成績：138試合出場、打率.309（521打数161安打）、3本塁打、47打点、12盗塁

2024年開催のWBSCプレミア12では、二塁のレギュラーを担った小園海斗。今大会は遊撃での起用が見込まれるが、守備面でやや不安が残る。

報徳学園高時代には、2年時から高校日本代表に選出。世代屈指の遊撃手として評価を高め、2018年ドラフト1位で広島東洋カープに入団した。

高卒1年目から一軍デビューを果たすと、高卒3年目の2021年には正遊撃手に定着。

同年は113試合の出場で打率.298、5本塁打、35打点、4盗塁の活躍を見せた。

2023年以降は、二塁や三塁を兼任。昨季は138試合出場、打率.309、3本塁打、47打点、12盗塁、出塁率.365の好成績を残し、首位打者、最高出塁率を獲得。

その後、2024年開催のプレミア12に続いて第6回WBCの侍ジャパンメンバー入りを果たした。

今大会の正遊撃手候補と目されているが、守備面での課題もあり、源田壮亮（西武）との併用を推す声もある。

投手陣との相性や経験値を武器に正捕手候補へ浮上。打撃面も向上し総合力は高いが、併用案も浮上しており、起用バランスが注目点となる。［2/6ページ］

総合力で挑むマスク争い

若月健矢

[caption id="attachment_251787" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの若月健矢（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／88kg

・生年月日：1995年10月4日（30歳）

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2013年ドラフト3位（オリックス）

・2025年成績：121試合出場、打率.272（368打数100安打）、6本塁打、31打点、2盗塁

第6回WBCの正捕手候補に挙がる若月健矢。かつてバッテリーを組んでいた山本由伸（ドジャース）をはじめ、チームメイトの宮城大弥、曽谷龍平など特徴を熟知する投手も多い。

花咲徳栄高時代には、高校日本代表に選出。世代屈指の捕手として注目を集め、2013年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団した。

高卒3年目の2016年から一軍での出場機会を増やし、2019年には自己最多の138試合に出場。だが、同年は打率.178、1本塁打と打撃に苦しんだ。

それでも次第に打撃成績を上げ、2023年には96試合の出場ながら、打率.255、6本塁打を記録。

昨季は121試合出場、打率.272（規定未満）、6本塁打、31打点の成績でベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

井端ジャパンには、昨年11月に開催された韓国との強化試合で初選出。そのまま本選メンバーにも選出された。

今大会はどのような捕手運用になるのか、注目ポイントの1つとなりそうだ。

本塁打王と打点王の二冠を達成した大砲も、代表では定位置が確約されていない。三塁や外野、DHと激戦区が並び、起用法が最大の焦点となる。［3/6ページ］

2冠王の起用法問題

佐藤輝明

[caption id="attachment_251790" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの佐藤輝明（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1999年3月13日（26歳）

・経歴：仁川学院高 - 近畿大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（阪神）

・2025年成績：139試合出場、打率.277（537打数149安打）、40本塁打、102打点、10盗塁

昨季は打撃2冠（本塁打・打点）に輝き、NPB屈指の強打者へと名乗りを上げた佐藤輝明。だが、侍ジャパンのレギュラー確約とはいえない立場だ。

近畿大から2020年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから24本塁打をマークすると、同年から3年連続で20本塁打をクリアした。

プロ5年目の昨季は139試合出場、打率.277、40本塁打、102打点、10盗塁と傑出した数字をマーク。

同年は本塁打王と打点王に加え、三塁手部門のベストナイン、ゴールデングラブ賞にも輝いた。

NPBで圧倒的な結果を残し、第6回WBCの侍ジャパン入りを果たしたが、主戦場とする三塁には岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）といった前回大会のレギュラーが並ぶ。

外野を守った経験もあるが、両翼には近藤健介（ソフトバンク）、吉田正尚（レッドソックス）らが控え、指名打者には大谷翔平（ドジャース）が君臨する。

WBC本戦でのスタメン起用はあるのか、井端弘和監督の決断に注目が集まる。

首位打者の実績と高い守備力を武器に、ユーティリティーとして重宝される存在。途中出場だけでなく先発起用も視野に入り、役割は広がりそうだ。［4/6ページ］

万能型の切り札

牧原大成

[caption id="attachment_251792" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの牧原大成（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：172cm／72kg

・生年月日：1992年10月15日（33歳）

・経歴：熊本・城北高

・ドラフト：2010年育成選手ドラフト5位（ソフトバンク）

・2025年成績：125試合出場、打率.304（418打数127安打）、5本塁打、49打点、12盗塁

前回大会では、ユーティリティープレイヤーとして途中出場がメインとなった牧原大成。昨季は首位打者を獲得しており、第6回WBCではスタメンの機会もありそうだ。

2010年育成選手ドラフト5位で福岡ソフトバンクホークスに入団すると、高卒2年目の2012年6月に支配下契約を奪取。

その後は内外野の複数ポジションをこなし、出場機会を増やした。

2022年には120試合出場、打率.301（規定未満）、6本塁打、42打点、13盗塁の好成績をマーク。

翌2023年開催のWBCでは、故障離脱した鈴木誠也（カブス）に代わり、侍ジャパン入りし、代走や守備固めを中心に5試合に出場した。

昨季は125試合の出場で打率.304、5本塁打、49打点、12盗塁の活躍を見せ、首位打者を戴冠。二塁手部門のベストナイン、ゴールデングラブ賞にも輝いた。

2025年シーズンは二塁を中心に外野の全ポジションをこなし、2022年には遊撃や三塁での出場経験もある牧原。幅広い起用が見込まれるだけに、スタメン抜擢もあり得そうだ。

前回大会で世界一に貢献した名手も、昨季は打撃不振に苦しんだ。守備力は健在だが、スタメン確約とはいえず、遊撃のポジション争いは激化している。［5/6ページ］

名手の立場に変化は

源田壮亮

[caption id="attachment_251788" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの源田壮亮（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／77kg

・生年月日：1993年2月16日（33歳）

・経歴：大分商 - 愛知学院大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2016年ドラフト3位（西武）

・2025年成績：104試合出場、打率.209（320打数60安打）、20打点、8盗塁

前回大会では正遊撃手を担い、世界一の原動力となった源田壮亮。昨季は打撃成績を大きく落としており、今大会は守備固めでの起用も考えられる。

トヨタ自動車から2016年ドラフト3位で埼玉西武ライオンズに入団すると、ルーキーイヤーから正遊撃手に定着。

同年は全143試合に出場し、打率.270、3本塁打、57打点、37盗塁の成績で新人王に輝いた。

その後も走攻守で安定したパフォーマンスを発揮し、2018年から4年連続のベストナイン、7年連続のゴールデングラブ賞を受賞。

しかし、昨季は故障や打撃不振で104試合の出場にとどまり、打率.209、20打点、8盗塁と低調な結果に。ゴールデングラブ賞の座も逃した。

侍ジャパンでは常連メンバーで、2023年開催の第5回WBCでは5試合に先発出場したが源田。

今大会のショートストップは、小園海斗（広島）との争いとなりそうだ。

守備力と配球で評価を高めた捕手が、今大会で正捕手争いに挑む。実績では一歩リードも、分業制の可能性もあり、起用法次第で立場が大きく変わり得る状況だ。［6/6ページ］

正捕手争いの軸

坂本誠志郎

[caption id="attachment_251786" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの坂本誠志郎（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／79kg

・生年月日：1993年11月10日（32歳）

・経歴：履正社高 - 明治大

・ドラフト：2015年ドラフト2位（阪神）

・2025年成績：117試合出場、打率.247（340打数84安打）、2本塁打、27打点、2盗塁

卓越した捕球技術やインサイドワークを誇り、球界を代表する捕手に成長した坂本誠志郎。第6回WBCでは正捕手候補の1人に挙がる。

履正社高、明治大を経て、2015年ドラフト2位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから一軍デビューしたが、梅野隆太郎の存在もあって出番は限られた。

それでも次第に出場機会を増やし、2023年には84試合の出場ながら、ゴールデングラブ賞を獲得。

昨季は自己最多の117試合に出場し、打率.247、2本塁打、27打点の成績でベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

侍ジャパンには、昨年11月開催の強化試合で代表入りし、今大会が初めての主要国際大会となる。

坂本以外の捕手では若月健矢（オリックス）、前回大会を経験する中村悠平（ヤクルト）が選出されている。

今大会では正捕手を固定するのか、はたまた分業制を採るのか、争点となりそうだ。

