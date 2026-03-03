公益財団法人日本サッカー協会は3日、3月25日（水）から31日（火）の期間、同時期に欧州遠征に臨むSAMURAIBLUE（日本代表）の活動に合わせて 「SAMURAI BLUE POP UP」をMIYASHITA PARK（東京都渋谷区）にて展開することを発表した。

本イベントは、サッカー日本代表パートナー企業9社（キリンホールディングス株式会社、アディダスジャパン株式会社、株式会社クレディセゾン、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、TOYO TIRE株式会社、アパホテル株式会社）による特別協力のもと開催するもので、1階のPark in Parkでは入場無料のPOP UPを、同施設全館のデジタルサイネージではSAMURAI BLUEへの応援広告を展開する。

SAMURAI BLUEが掲げる合言葉「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」をコンセプトに展開するPOP UPでは、森保一監督と日本代表選手たちの巨大ビジュアルが登場するほか、デジタル上で選手たちと動画撮影ができる「MOVIE ACTION!」、昨年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任した「JI BLUE」の特別企画コーナー、応援メッセージを集めて決戦の地ニューヨークで応援ムービー放映を目指す「BLUE WING ACTION」への参加コーナー等を設置。さらに、JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」カフェ&バー（東京都文京区）の人気メニューも楽しめる飲食コーナー、JFAオフィシャルグッズストア「JFA STORE」の出店等、応援をさらに楽しむためのコンテンツが盛りだくさんとなっている。

オープン日には、高校・大学・専門・短大生を対象としたトークイベント「SAMURAI BLUE OPEN CAMPUS」を開催。元日本代表の安田理大さんを講師役に迎え、代表戦を楽しく観戦をするためのポイントを伝授します。また、スコットランド代表戦（日本時間3/29（日）2時キックオフ）、イングランド代表戦（日本時間 4/1（水）3時45分キックオフ）の試合日には、50名規模のパブリックビューイングを開催します。いずれもJFA公式アプリ「JFA Passport」からの事前応募が必要です。

◆「SAMURAI BLUE POP UP」開催概要

開催場所：MIYASHITA PARK 1階 「Park in Park」（東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号他）

開催期間：2026年3月25日（水）14:00～3月31日（火）17:00予定（通常営業時間 11:00～21:00 ※1）

入場料：無料

特別協力：キリンホールディングス株式会社、アディダスジャパン株式会社、株式会社クレディセゾン、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、TOYO TIRE株式会社、アパホテル株式会社

内容：

・「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」巨大ビジュアル

・デジタル上で選手たちと動画撮影ができる「MOVIE ACTION!」

・サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」特別企画コーナー

・「BLUE WING ACTION ～世界に見せよう、応援のチカラ～」参加コーナー

・JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」カフェ&バー（東京都文京区）の人気メニューも楽しめる飲食コーナー

・JFAオフィシャルグッズストア「JFA STORE」出店（営業時間：平日13:00～／土日11:00～）

◆イベント① SAMURAI BLUE 欧州遠征2試合のパブリックビューイングを開催

開催日時：

【スコットランド戦】 3月29日（日）2:00 キックオフ予定

【イングランド戦】 4月1日（水）3:45キックオフ予定

開催場所：MIYASHITA PARK 1階 「PARK in PARK」

ゲスト：

【スコットランド戦】坪井慶介さん、【イングランド戦】 調整中

MC：桑原学さん

参加費：無料

一般募集定員：32名

一般応募方法：JFA 公式アプリ「JFA Passport」（※2）より応募（事前抽選制）

一般応募締切：2026年3月17日(火) 23:59まで

◆イベント② 春休み企画！高校・大学・専門・短大生対象 オープニングイベント 「SAMURAI BLUE OPEN CAMPUS」

「SAMURAI BLUE POP UP」のオープンに先駆けて、3月25日(水)11時より、高校・大学・専門・短大生を対象としたトークイベント「SAMURAI BLUE OPEN CAMPUS」を開催します。「サッカーに興味はあるけど、詳しくない…」「日本代表のことを知ってみたい！」という方にぴったりな座学形式の入門イベントです。友人と一緒に参加も可能、サッカーを知らない方でも大歓迎です。

開催日時：3月25日(水)11:00～12:00

場所：MIYASHITA PARK 1 階 「Park in Park」

参加対象：高校生、大学生、専門学生、短期大学生の方（イベント開催時点）

ゲスト：元サッカー日本代表 安田理大さん

参加費：無料

一般募集定員：32名

一般応募方法：JFA 公式アプリ「JFA Passport」（※2）より応募（事前抽選制）

一般応募締切：2026年3月17日(火) 23:59 まで

※1 「SAMURAI BLUE POP UP」の営業時間は変更になる可能性があります。各日の営業時間に変更があった場合は、サッカー日本代表公式X、

JFA公式Instagramにてお知らせしますので、そちらをご確認ください。

※2 一般応募概要の詳細は、JFA公式アプリ「JFA Passport」をご確認ください。「JFA Passport」のご利用

には、JFA ID（登録無料）の取得・ログインが必要です。

※3 パブリックビューイングは深夜時間帯での開催となりますので、対象は18歳以上に限ります。（18歳未満は保護者同伴の場合でもご来場をお控え

ください）

◆サッカー日本代表パートナー企業 応援広告（OOH 広告）概要

場所：MIYASHITA PARK 全館 デジタルサイネージ

開催期間：2026年3月25日(水) ～3月31日(火)

広告企業：キリンホールディングス株式会社、アディダスジャパン株式会社、株式会社クレディセゾン、KDDI株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、TOYO TIRE株式会社、アパホテル株式会社

特別参加：サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー 「JI BLUE」

SNSキャンペーン概要：応援広告を撮影し「#最高の景色を」をつけてSNSに投稿、または対象投稿をリポスト。Park in Parkの「SAMURAI BLUE POP UP」にてその投稿画面をご提示いただくと、「最高の景色を2026」限定サッカー日本代表コレクションカードをプレゼント。（カードは、予定枚数に達し次第配布終了。選手指定は不可）

※該当広告の編成や放映情報・時間につきましては非公開となっています。

※施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合があります。