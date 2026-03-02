













福岡ソフトバンクホークスの秋広優人は1日、アイビースタジアムで行われた埼玉西武ライオンズとのオープン戦に「5番・左翼」で先発出場。レフトオーバーの二塁打と場外本塁打を放ち、存在感を示した。







3回の第2打席では、西武2番手・高橋礼投手の外寄りの球を鋭く振り抜いた。打球はぐんぐん伸び、左翼手の頭上を越えてフェンス直撃。悠々と二塁へ到達し、球場を沸かせた。



5回、先頭で迎えた第3打席。3番手・菅井信也投手が投じた直球を完璧に捉えると、打球は高々と舞い上がった。スタンド最深部を越え、そのまま場外へ。打った瞬間にそれと分かる一撃に、どよめきが広がった。











二塁打も本塁打も、際立ったのは打球の強さだ。体の開きを抑え、下半身主導で振り抜くフォームが安定。甘い球を逃さず仕留める集中力も光った。春季キャンプから続く好調ぶりを、そのまま試合で証明した形だ。



主力に加えて若手の台頭が求められる今季のソフトバンクにとって、長打を量産できる存在は大きい。この日の一発は単なるオープン戦の結果ではなく、シーズンを見据えた“目覚め”を印象づける一打となった。









【動画】球場がどよめく！秋広優人、驚愕の場外弾がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより















目覚めの時



春季キャンプから打撃好調

秋広優人が場外へのホームラン



⚾️ソフトバンク×西武（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】