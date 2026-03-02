『MUFGスタジアム（国立競技場）』の場内飲食サービスが2026年4月より全面リニューアルされることが明らかになった。

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）の発表によると、「東京を象徴する、多彩なグルメがスタジアムのナカに集まる」という新たなコンセプトを掲げ、場内飲食エリアを「スタナカ」と名付けてサービスを展開していくことになるという。

なお、今回のリニューアルにより、既存の32店舗すべてが刷新され、全国から選りすぐった名物や、予約の取れない街場の名店、ミシュランガイドに掲載実績のある店舗など、話題性と実力を兼ね備えたラインアップが揃うことになる。さらに、インバウンド向けの人気の定番メニューに加え、スタジアムでしか味わえないオリジナルメニューも拡充されることが明らかになっている。

また、JNSE公式サイト（Webブラウザ）から、新たにモバイルオーダーと、直感的で分かりやすい3D場内マップ機能が利用可能になり、スムーズな移動と購入によるストレスの少ない購買体験が提供されるようだ。

スタナカ出店一覧は以下の通り。なお、（★）がついているのは、3月より先行オープンされる。

■China stadium ４０００：中華料理

中華の巨匠菰田欣也氏が手掛ける予約困難店のDNAを受け継ぐ本格的な味を、スタジアムならではのカジュアルなスタイルでご提供します。名物の麻婆豆腐や点心など、巨匠の料理をリーズナブルかつ手軽に楽しめる、熱気あふれる美食スポットです。

■Mikkeller Tokyo：クラフトビール、ホットドッグ

デンマークのスタジアムで愛される「美味しいビールとホットドッグ」の文化をMUFGスタジアムへ。厳選されたクラフトビールと、本場仕込みのデンマーク風ホットドッグ。その最高のペアリングが、スポーツ観戦やコンサートの興奮を引き立たせ、楽しさを何倍にも膨らませます。

■焼肉ヒロミヤ：焼肉

最大で「2年先まで予約待ち」となったコスパ抜群の人気焼肉屋が初出店。和牛一頭買いによる厳選肉を、店主のみが知る「秘伝のタレ」で味わうスタイルが焼肉好きを虜にしてきました 。食べログ百名店にも4年連続で選出された都内屈指の銘店が贈る、高品質でコスパ抜群の本物の味をご堪能ください。

■居酒屋スタンド ジャンプ：大衆食堂

代々木上原で48年愛される居酒屋「ジャンプ」がMUFGスタジアムに初出店。名物もつ煮、焼き鳥、バイスサワーといった居酒屋メニューや、オリジナルクラフトビールと自家焙煎コーヒーに加え、必勝カツカレーなど観戦に最適な食事も充実！熱気とともに味わい、勝利を後押しする一軒です。

■築地銀だこ：たこ焼

手焼きと素材にこだわった”ぜったいうまいたこ焼”を職人がご提供いたします。ここでしか味わえない限定商品もご用意してお待ちしております。競技観戦のお供に、お酒のおつまみに是非ご賞味ください。

■ひび：中華料理

MUFGスタジアムの熱気の中で楽しむ、新しいスタジアム中華。プリプリの水餃子とジューシーな唐揚げを、選べるタレで気軽に楽しめます。食べ応えのある丼メニューも揃え、しっかり食事としても満足。町中華の魅力を今のスタジアムにフィットさせた、新しい観戦グルメをご提供いたします。

■鉄板焼き かずちゃん：鉄板焼き

月島もんじゃ「もへじ」から誕生した新業態の鉄板焼き専門店「かずちゃん」がスタジアム初出店。高温の鉄板で一気に焼き上げるライブ感と、立ちのぼる香ばしい香り。観戦の高揚をさらに高める、出来立ての一皿を召し上がれ。

■新世界グリル梵：牛カツサンド

ビーフヘレカツサンドは、潔くカツのみ、野菜は入れません。サクッとした歯触りの後に牛の肉汁をしっかり堪能できる一品となっております。国立競技場では、極上の和牛ヘレを使用した特別なカツサンドもご用意いたします。ぜひ当店のカツサンドを食べて勝（カツ）を掴みましょう。

■うどんおにやんま：うどん・天ぷら

小麦粉から全て自店で作る麺、昆布・煮干し・節など自店で1からとる栄養満点のお出汁、うどんのお供として相性抜群の天ぷら。日本が誇る最高のスタジアムへ楽しみに来られたお客様に、日本が誇る最強のうどんをぜひお楽しみください。

■IPPUKU&MATCHA：抹茶スイーツ/カフェ

MUFGスタジアム限定の宇治抹茶メニューを多数ご用意。気分を盛り上げてくれる抹茶とともに非日常の空間をお楽しみください。

■Ăn Đi：ベトナム料理

外苑前のĂn Điが手がける、ハーブやスパイスが織りなすベトナムの香りとリズムを、より自由でカジュアルな料理として表現しました。本店の美意識を受け継ぎ、チキンライスや生春巻きなどを気軽にお楽しみいただけます。

■ニルヴァーナTokyo：モダンインドカレー

NY発、洗練されたインドカレーが楽しめる「ニルヴァーナTokyo」がMUFGスタジアムに登場。スパイスの魅力を最大限に引き出した本格インドカレーを、気軽にお楽しみいただけます。人気のバターチキンカレーをはじめ、香り高いスパイスを使用した多彩なメニューをご用意。スポーツ観戦やライブの高揚感とともに、心も身体も満たすスパイス料理をお届けいたします。

■韓国屋台ハンサム：韓国料理

定番韓国料理やオリジナルメニューをリーズナブルに楽しめる韓国屋台ハンサムがMUFGスタジアムに初出店。観戦中もワンハンドで楽しめるヤンニョムチキン、チーズハットグに加え、キンパやビビンバなど満足感のあるご飯系メニューもご用意しています。スポーツ観戦のお供に、人気の韓国料理をぜひお楽しみください。

■STREET CHURROS：スイーツ/カフェ

STREET CHURROSでは、ここでしか味わえない商品が盛りだくさん。特におすすめは「チュロドッグ」。なんとチュロスで作るホットドッグなんです。ここでしか味わえないMUFGスタジアム限定商品をお楽しみください。

■Pizza Strada：ピザ

Pizza Stradaが、スタジアム初出店。生地から丁寧に仕込み、その場で一枚ずつ手作り、高温のピザ窯で一気に焼き上げる本格ナポリピザをご提供します。立ちのぼる香ばしい香りと焼きたての美味しさを熱気あふれるスタジアムでぜひお楽しみください。

■おにぎりこんが：おにぎり

世界基準のスタジアムで日本一のおにぎり体験を。スポーツと文化を紡ぐMUFGスタジアムで2000年前から受け継がれてきた日本のおにぎり文化を世界中の方に味わってもらいたい。スポーツ観戦や音楽ライブ、各種イベントを最大限楽しんでいただくため、老若男女全ての方に喜んでいただけるおにぎりを提供いたします。

■グリーンパル：スタジアムフード（★）

当店はご家族でのご観戦を楽しんで頂くため定番メニューから季節限定メニューまで、幅広く取り揃えております。お子様にはフライドポテトやジューシーから揚げ、大人向けには大きなソーセージのHOTDOGやお弁当など、バラエティーに富んだメニューでお待ちしております。

■三宝苑プレミアムミート：和牛ステーキ＆グリル（★）

当店は「手作り」「味」「安心感」を大切にしています。一品一品を丁重に仕上げ、お肉料理や揚げ物など、幅広い世代のお客様にお楽しみいただける味づくりを追求しています。

■多摩ケータリング倶楽部：スタジアムフード（★）

食べやすさ・美味しさ・楽しさにこだわった商品を通じて、MUFGスタジアムでの特別な時間をさらに盛り上げます。ここでしか味わえない一品をぜひご体感ください。

■東京ROCK：スタジアムフード（★）

MUFGスタジアムの店舗を拠点に、東京の地域食材を活かした商品開発と発信を行っています。島しょ地域やTOKYOの食の魅力を取り入れたメニューを通じて、日常でもイベントでも楽しめる「東京発の味」をお届けしています。地域と人をつなぐ、新しい食の拠点を目指しています。

■POP SPORTS DINER：アメリカンフード（★）

欧米スタイルのホットドックやキューバサンドウィッチの他に定番サイドメニューであるフライドチキンに多彩なソースアレンジを加えたフライポテトなど、ボリューミーで少しリッチな商品をラインナップ。スポーツ観戦など特別な時間にあった「楽しい、美味しい、早い」を、実現する店舗です。

■BANIYANTREE CAFE：中華＆エスニック（★）

食べなれた麺メニューに、手軽でボリュームあるワンハンドの点心など、個性のある中華メニューや、ガパオライスやタピオカスイーツドリンクなど人気のエスニック商品をフュージョン。定番の本格中華と、食べてみたいアジアンエスニックが魅力の店舗です。

■王中華房：中華料理（★）

食べなれた麺メニューに、手軽でボリュームあるワンハンドの点心など、定番でありつつ個性のある中華メニューをご用意。辛いモノ代表の担々麺やインパクトのあるダーダージーパイなど刺激的なメニューや、せいろ蒸し点心などシズル感のある演出と本格的な専門店の味を提供します。

■松坂牛うどん本舗：うどん＆おにぎり（★）

松坂牛うどん本舗は、旨みあふれる松阪牛すきうどんをはじめ、カレーうどんやとり天うどんなど、多彩な味わいをご提供。大人気のおにぎりは当店ならではの工夫をこらした具材を複数ご用意。揚げ物や、おはぎ、果実茶まで揃い、気軽に本格的な和の美味しさをお楽しみいただけます。