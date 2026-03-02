トミー ヒルフィガーとキャデラック・フォーミュラ 1®チームのアパレルパートナーシップが始動！

2026年シーズンのF1開幕が迫る中で注目を集めているチームのひとつといえば、今季から参戦するキャデラック・フォーミュラ1®チームであろう。2026年はフェラーリ製パワーユニットを使っての参戦となるが、将来的には自社製パワーユニットの製造を予定している。そしてドライバーにはセルジオ・ペレスとバルテリ・ボッタスというベテランドライバー2名を起用するという力の入れようだ。

【画像】キャデラック・F1チームとトミー・ヒルフィガーがタッグを組んだ「TOMMY HILFIGER×CADILLAC ファンウェア」がローンチ（写真9点）

そんなキャデラック・フォーミュラ1®チームと公式アパレルパートナーシップを締結したのが、アメリカを代表するライフスタイルブランドのトミー・ヒルフィガーである。これら2つのアメリカンアイコンが結束し、エクスクルーシブなファンウェアを通じて「アメリカン・モータースポーツスタイル」というビジョンを共有し、さまざまなコレクションを双方のファンに向けて提供していく。

2月にバーレーンで開催されたプレシーズンテストには、グローバル・メンズウェア・アンバサダーであるセルジオ・ペレスと、同じくキャデラック・フォーミュラ1®チームのドライバーであるバルテリ・ボッタスが、トミー ヒルフィガーを着用して登場したことでも話題になった。

日本においても、トミー ヒルフィガー×キャデラック・フォーミュラ 1®チーム ファンウェアコレクションのローンチを記念した限定イベントが、公式発売日の前日である 2026年2月25日(水) にトミー ヒルフィガー表参道店にて開催された。

本イベントでは、今回のファンウェアコレクションを着用した俳優の伊藤英明、5人組ダンス&ボーカルグループ Da-iCE の花村想太、F1の実況やラジオDJで知られるサッシャをはじめとするブランドにゆかりのある様々なゲストが来場。来場者はコレクションの最新アイテムを実際に手に取り試着することができたほか、特別仕様のフォトブースで記念撮影を行ったり、会場に設置されたF1レーシングシミュレーターの体験コーナーでリアルなシミュレーターを操作しながら、まるで本物のレーシングドライバーになったかのような臨場感あふれるF1体験を楽しむことができた。

トミー ヒルフィガー×キャデラック・フォーミュラ 1®チーム ファンウェアコレクションは、2026年2月26日(木)より、トミー ヒルフィガー表参道店、心斎橋店およびオンラインストアにて発売中だ。