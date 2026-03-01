現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［1/6ページ］

東京スタジアム

[caption id="attachment_251149" align="aligncenter" width="530"] 東京スタジアムご自慢の照明灯（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：東京都荒川区南千住

廃止：1972年

最大収容人数：35,000人前後

使用球団（開催実績）

・大毎オリオンズ（1962–1968）

・ロッテオリオンズ（1969–1971）

※オールスター開催実績あり

現在の跡地情報

・住宅地・再開発エリア

・球場の形状は完全消滅

東京の下町・荒川区南千住にかつて存在した東京スタジアム。毎日大映オリオンズが本拠地に使用していた球場だ。

1962年に開場した同球場は、サンフランシスコ・ジャイアンツの球場をモデルにし、当時では内外野に天然芝を使用した唯一の球場。

スタンド下にボウリング場を設置するなど、異色の球場として賑わった。

ロッテオリオンズに名を変えた1970年、パ・リーグ制覇を達成。球団オーナーの胴上げも東京スタジアムで実施された。

だが、観客数が伸び悩んだ上、親会社である大映の経営悪化なども重なり、経営に行き詰まってしまう。最終的に、開場から11年目の1972年に閉鎖が決定した。

現在、跡地には荒川総合スポーツセンターや南千住野球場などが建っており、当時の面影を探すことは難しい。

それでも、多くのファンが駆けつけ、熱狂を生んだ東京スタジアムは今後も語り継がれることだろう。

現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［2/6ページ］

小倉到津球場

所在地：福岡県北九州市小倉北区

廃止：1999年

最大収容人数：20,000人前後

使用球団（開催実績）

・クラウンライターライオンズ

・太平洋クラブライオンズ

※平和台との併用開催

現在の跡地情報

・到津の森公園

・住宅地・公共施設

・当時のスタンド構造は残存せず

福岡県北九州市にあった小倉到津球場は、オープン戦のみが開催された球場だ。

1924年に開業。同球場は陸上競技場を兼ねていたことから、レフトは85メートルという珍しい形をしていた。

1934年には日米野球が開催され、ベーブ・ルースがホームランを打ったことでも知られている。

戦前は都市対抗野球に加えて、八幡製鉄と門司鉄道管理局の「製門戦」が開催され、多くの野球ファンが駆けつけたと言われている。

プロ野球は大阪タイガース（現：阪神）と東京巨人軍（現：読売）に加え、名古屋軍（現：中日）など、複数の球団がオープン戦を開催した。

しかし、公式戦の開催実績はなく、第二次世界大戦の最中に球場が廃止された。

跡地にはショッピングモールの「アクロスプラザいとうづ」があり、到津の森公園もある。歴史は短くとも、その原風景がなくなることはない。

現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［3/6ページ］

大阪スタヂアム（大阪球場）

[caption id="attachment_242171" align="aligncenter" width="530"] 大阪球場（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：大阪府大阪市南区難波

廃止：1988年

最大収容人数：32,000人前後

使用球団（開催実績）

・南海ホークス（本拠地）

※オールスター、日本シリーズ開催

現在の跡地情報

・なんばパークス

・商業施設・オフィスビル

・外形の名残はほぼ無し

大阪・難波に存在した大阪スタヂアムは、パ・リーグの名門、南海ホークス（現・ソフトバンク）の本拠地として数々のドラマを生んだ球場だ。

終戦からわずか数年後の1950年に誕生。「昭和の大阪城」と呼ばれた同球場は、限られた敷地内に3万人以上を収容するスタンドを設ける必要があったため、観客席の傾斜は非常に急なものとなった。

1959年、入団2年目の杉浦忠が38勝、防御率1.40と異次元の成績をマーク。リーグ優勝と日本一を成し遂げ、スタジアムがもっとも賑わった1年だった。

ただ、南海が低迷期に突入すると、球場は空席が目立つように。そして南海がダイエーに球団譲渡を決定し、本拠地移転にともなって閉鎖が決まった。

1988年に閉鎖され、2003年に「なんばパークス」が開業。多くの人が行き交う場所となった。

また、9階には「南海ホークスメモリアルギャラリー」があり、今もなお歴史を振り返ることができる。

現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［4/6ページ］

洲崎大東京球場

[sp_ad]

所在地：東京都江東区洲崎

廃止：1943年

最大収容人数：30,000人前後

使用球団（開催実績）

・大東京軍（後のライオン軍）

・名古屋軍

・戦前公式戦開催

現在の跡地情報

・住宅地・倉庫・工場地帯

・具体的な球場痕跡は確認困難

1936年に開業するも、実働2年にとどまった球場が洲崎大東京球場である。

大東京軍の本拠地として、わずか3ヶ月で完成となった同球場。当時、東京ではプロ球団が使用できる球場がなかったため、短納期で完成させる必要があったのだ。全体的に簡易な造りと言われていた。

海抜が低く、すぐそばまで波が押し寄せる立地だったため、満潮時になるとグラウンドに海水が染み出すことも。

海水の流入が原因で、オープン戦では水没コールドゲームという珍事も発生した。

1937年には90試合以上が開催されたものの、翌年は試合数が激減。その後は後楽園球場の完成もあり、公式戦の開催がないまま1943年に廃止された。

巨人の沢村栄治やヴィクトル・スタルヒン、阪神の景浦将など、数々の名選手もプレーした洲崎大東京球場。

巨人と阪神による日本一決定戦が開催され、伝統の一戦の歴史は脈々と受け継がれている。

現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［5/6ページ］

県営兼六園野球場

[caption id="attachment_251150" align="aligncenter" width="530"] 県営兼六園野球場の阪神の遠井吾郎と村山実（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：石川県金沢市

廃止：1973年

最大収容人数：20,000人前後

使用球団（開催実績）

・プロ野球公式戦開催（地方開催）

・読売ジャイアンツなど主催試合

現在の跡地情報

・公園・公共施設エリア

・当時の球場構造は残っていない

日本三名園の1つである兼六園、その名前が記された球場が県営兼六園野球場である。

1947年に石川県で石川国民体育大会が開催されることに伴い、開業された同球場。開業当初は両翼85メートル、中堅までは90メートルと非常に狭く、投手泣かせとも言える球場だった。

1949年に開催された巨人−大映の試合では、1試合で13本塁打が生まれる乱戦に。その後再び拡張され、両翼99.1メートル、中堅122メートルの広さに生まれ変わった。

1948年から毎年プロ野球が開催され、北陸地方のファンを賑わせたが、施設の老朽化などが問題に。

また、周辺地域の宅地化という事情も重なったことから、1973年に球場が廃止された。

跡地には石川厚生年金会館（現：本多の森北電ホール）が建てられたが、球場の扇形に沿った形が維持された。

現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［6/6ページ］

立命館衣笠球場

所在地：京都府京都市北区衣笠

廃止：1967年

最大収容人数：15,000人前後

使用球団（開催実績）

・松竹ロビンス（準本拠地扱い試合あり）

・プロ公式戦開催実績あり

現在の跡地情報

・立命館大学衣笠キャンパス敷地

・校舎・グラウンドへ再整備

・球場形状の名残は無し

立命館大学の敷地内に建設された野球場が、立命館衣笠球場、通称「衣笠球場」だ。

1948年に開業され、同年には立命館大学と同志社大学の試合が開催された。松竹ロビンスが専用球場として使用した時期もあり、プロ野球の開催実績も少なくない。

ただ、1951年に木造スタンドの一般使用が禁止。さらに翌年には、立命館大学が学外の使用を禁止したことから、公式戦開催はわずか66試合のみに終わった。

閉鎖後は運動場が整備されたのち、校舎も建設。球場形状の名残は残っておらず、跡地に建てられた立命館大学衣笠キャンパスは、多くの学生や教職員によって活気を見せている。

球場の面影こそ残っていないが、周辺の電柱には「衣笠球場」「キヌガサキュウジョウ」と書かれたプレートも点在している。

関西のプロ野球ファンにとって、思い出の球場として記憶に残る人もいるだろう。

【了】