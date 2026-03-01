リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、ディフェンダーのプレミアリーグ得点ランキングで2位タイに浮上した。

プレミアリーグ第28節が2月28日に行われ、リヴァプールはウェストハムと対戦。5分にウーゴ・エキティケが先制点を決めると、24分にはコーナーキックからファン・ダイクが頭で追加点をマーク。その後、失点もありながら、アレクシス・マック・アリスターやコーディ・ガクポ、オウンゴールからリードを広げ、5－2で勝利を収めた。

これが今季プレミアリーグでは3ゴール目となったファン・ダイクは、通算では329試合出場で28ゴール目に。この結果、プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）によると、元イングランド代表DFガリー・ケーヒル氏に並び、ファン・ダイクはプレミアリーグにおけるDFの得点ランキングで歴代2位タイに浮上したという。

なお、DFの得点ランキングで歴代最多記録を保持しているのは、長年チェルシーで活躍した元イングランド代表DFジョン・テリー氏の41ゴールとなっているが、果たしてファン・ダイクはどこまで得点数を伸ばすことができるのだろうか。

プレミアリーグにおけるDFの得点ランキングは以下の通り。

41ゴール／ジョン・テリー

28ゴール／ガリー・ケーヒル

28ゴール／フィルジル・ファン・ダイク

25ゴール／ウィリアム・ギャラス

23ゴール／ジョリオン・レスコット

【ハイライト動画】リヴァプールがウェストハムに快勝！