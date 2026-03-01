個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、3月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが厳選！3月の優待銘柄5選

桐谷さん：3月は高配当の中から選ぶと、バイタルケーエスケー・ホールディングス＜3151＞がおすすめです。株価は1426円で、配当だけで4.77％あります。ここは1000株持たないと優待がもらえません。

まずは100株買って高配当の恩恵を受け、株価が下がったらナンピン買いをして1000株まで増やして優待をもらうのがよいと思います。1000株持っていると3000円相当ののりやお茶などの自社関連商品がもらえます。

次は、ユニプレス＜5949＞です。これもよく勧めている銘柄ですね。株価は1317円で、配当だけで4.56％あります。

100株保有の場合、1年目はもらえませんが、1年以上持っていると1000ポイント、2年以上で2000ポイント、3年以上で3000ポイントのカタログギフトがもらえます。カタログの中にはQUOカードも選べるので、利回りもよく長期保有優遇があるのでよいと思います。

続いては、サックスバー ホールディングス＜9990＞。動画内で使用しているリュックをくれた会社で、株価は798円、配当だけで4.39％あります。100株だと割引券ですが、1000株にすると、毎年リュックやボストンバッグ、財布など、4択の商品から選べる優待がもらえます。

また、エディオン＜2730＞もおすすめです。株価は2093円、配当は2.29％ですが、3000円のギフトカードがもらえます。お店や通販で使えて、残高は1年間有効です。これも長期保有優遇があり、1年以上で4000円分、3年以上持てば6000円分になります。長く持つほどお得です。

最後に、無配ですがニッコー＜5343＞もおすすめです。株価は142円です。1000株（約14万2000円）必要ですが、半年以上持っていると1万円分、3年以上で1万2000円分の買物券になります。陶磁器のお店で、バーゲン品にも使えます。私は20年以上持っていて、優待品だけで元を取っています。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2026年1月7日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部