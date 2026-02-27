UEFAヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。
昨シーズンより大会フォーマットが変更されたELは、先月29日にリーグフェーズ最終節（第8節）が行われ、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクを始め、リヨン、アストン・ヴィラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、ローマが8位以上に入り、決勝トーナメントストレートインが確定。残り8枠はプレーオフが行われ、伊東純也と横山歩夢を擁するヘンクや、シュツットガルト、ノッティンガム・フォレストなどがラウンド16進出を決めている。
今回のラウンド16の抽選会では、決勝戦までの組み合わせも決定。リーグフェーズ7位で終えたフライブルクはヘンクとの対戦が決まり、注目の日本人対決が実現した。その他、リーグフェーズ首位突破のリヨンはセルタと対戦。ローマ対ボローニャのイタリア勢対決も行われる。
組み合わせ抽選会の結果は以下の通り。（※日時は日本時間）◆◼︎ラウンド16
▼開催日時
ファーストレグ：3月13日
セカンドレグ：3月20日
▼対戦カード
①フェレンツヴァローシュ（ハンガリー）vs ブラガ（ポルトガル）
②パナシナイコス（ギリシャ） vs ベティス（スペイン）
③ヘンク（ベルギー）vs フライブルク（ドイツ）
④セルタ（スペイン）vs リヨン（フランス）
⑤シュトゥットガルト（ドイツ）vs ポルト（ポルトガル）
⑥ノッティンガム・フォレスト（イングランド）vs ミッティラン（デンマーク）
⑦ボローニャ（イタリア）vs ローマ（イタリア）
⑧リール（フランス） vs アストン・ヴィラ（イングランド）
▼開催日時
ファーストレグ：4月10日
セカンドレグ：4月17日
▼対戦カード
⑨ ①の勝者（フェレンツヴァローシュorブラガ） vs ②の勝者（パナシナイコスorベティス）
⑩ ③の勝者（ヘンクorフライブルク） vs ④の勝者（セルタorリヨン）
⑪ ⑤の勝者（シュトゥットガルトorポルト） vs ⑥の勝者（ノッティンガム・フォレストorミッティラン）
⑫ ⑦の勝者（ボローニャorローマ） vs ⑧の勝者（リールorアストン・ヴィラ）
▼開催日時
ファーストレグ：5月1日
セカンドレグ：5月8日
▼対戦カード
⑬ ⑨の勝者 vs ⑩の勝者
⑭ ⑪の勝者 vs ⑫の勝者
▼開催日時：5月21日@ベシクタシュ・パーク（トルコ／イスタンブール）
⑬の勝者 vs ⑭の勝者