UEFAヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。

昨シーズンより大会フォーマットが変更されたELは、先月29日にリーグフェーズ最終節（第8節）が行われ、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクを始め、リヨン、アストン・ヴィラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、ローマが8位以上に入り、決勝トーナメントストレートインが確定。残り8枠はプレーオフが行われ、伊東純也と横山歩夢を擁するヘンクや、シュツットガルト、ノッティンガム・フォレストなどがラウンド16進出を決めている。

今回のラウンド16の抽選会では、決勝戦までの組み合わせも決定。リーグフェーズ7位で終えたフライブルクはヘンクとの対戦が決まり、注目の日本人対決が実現した。その他、リーグフェーズ首位突破のリヨンはセルタと対戦。ローマ対ボローニャのイタリア勢対決も行われる。

組み合わせ抽選会の結果は以下の通り。（※日時は日本時間）

◆◼︎ラウンド16

▼開催日時

ファーストレグ：3月13日

セカンドレグ：3月20日

▼対戦カード

①フェレンツヴァローシュ（ハンガリー）vs ブラガ（ポルトガル）

②パナシナイコス（ギリシャ） vs ベティス（スペイン）

③ヘンク（ベルギー）vs フライブルク（ドイツ）

④セルタ（スペイン）vs リヨン（フランス）

⑤シュトゥットガルト（ドイツ）vs ポルト（ポルトガル）

⑥ノッティンガム・フォレスト（イングランド）vs ミッティラン（デンマーク）

⑦ボローニャ（イタリア）vs ローマ（イタリア）

⑧リール（フランス） vs アストン・ヴィラ（イングランド）

◆◼︎準々決勝

▼開催日時

ファーストレグ：4月10日

セカンドレグ：4月17日

▼対戦カード

⑨ ①の勝者（フェレンツヴァローシュorブラガ） vs ②の勝者（パナシナイコスorベティス）

⑩ ③の勝者（ヘンクorフライブルク） vs ④の勝者（セルタorリヨン）

⑪ ⑤の勝者（シュトゥットガルトorポルト） vs ⑥の勝者（ノッティンガム・フォレストorミッティラン）

⑫ ⑦の勝者（ボローニャorローマ） vs ⑧の勝者（リールorアストン・ヴィラ）

◆◼︎準決勝

▼開催日時

ファーストレグ：5月1日

セカンドレグ：5月8日

▼対戦カード

⑬ ⑨の勝者 vs ⑩の勝者

⑭ ⑪の勝者 vs ⑫の勝者

◆◼︎決勝

▼開催日時：5月21日@ベシクタシュ・パーク（トルコ／イスタンブール）

⑬の勝者 vs ⑭の勝者

【画像】決勝トーナメントの組み合わせ決定！