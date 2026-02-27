長野久義「俺の能力、低くない？」『パワプロ』のステータスに不満があったことを告白

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月22日（日）の放送では、レギュラーコーナー「あなたのゴールデンタイムを教えて」に寄せられたメッセージを紹介しました。

【あなたのゴールデンタイムを教えて】

佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生を輝くうえでのヒントを探していくコーナーでございます。

◆長野「全体的に低かったんですよね」

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕の至福のゴールデンタイムは、ゲームの『プロ野球スピリッツ』（以下：プロスピ）をすることです。いい選手を増やして理想のチームができていく楽しさは病みつきになります。やっていて楽しいし、やっているときの僕は輝いているかなと感じます」

佐藤：長野さんは、プロスピはやったことありますか？

長野：僕はやったことがないんですけど、後輩たちはみんなめちゃくちゃハマっていて。

佐藤：やっぱり、プロ野球選手もやるんですね。

長野：そうですね。僕もやってみたいと思いますけど、多分やり始めたら課金しまくると思うので（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。野球ゲームって、能力とかいろんなデータが選手それぞれに割り振られているじゃないですか。ああいうのは気になりますかね？

長野：それでいうと、パワプロ（実況パワフルプロ野球）なんですけど、僕はKONAMIに大学の野球部の後輩が何人かいるんですよ。それで、その後輩に「ちょっと俺の能力、低くないか？ 会社の偉い人に言っといてくれ」って言ったことはあります（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）！ 実際に能力を見て？

長野：はい。「ちょっと……これ低くないかな？」と思いながら。

佐藤：どこが一番気になりました？

長野：なんですかね、忘れちゃいましたけど……全体的に低かったんですよね。

佐藤：それは受け入れられたのですか？

長野：後輩は「伝えておきます」って言っていましたけど、本当に伝えてくれたかどうかは分からないです（笑）。

佐藤：じゃあ、やらないとダメですね。

長野：ちょっとやってみたいなと思います。

