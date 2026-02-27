“ダービー男”は今週末に控えるビッグロンドン・ダービーでもチームを勝利に導けるだろうか。

昨年夏にクリスタル・パレスから育成年代を過ごしたアーセナルへの復帰を果たしたイングランド代表MFエベレチ・エゼ。直前まで同じく北ロンドンを本拠地とするトッテナム・ホットスパーへの移籍が有力視されていたものの、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツの負傷離脱を受けてオファーを提示したアーセナルがハイジャックに成功。移籍成立前にはエゼ本人がミケル・アルテタ監督に電話をかけ、獲得の意思があるか否かを確認したとも報じられている。

総額6750万ポンド（約142億円）で古巣へ帰還したエゼに託されたのはエースナンバー「10」。プレミアリーグ第9節クリスタル・パレス戦でセットプレーのこぼれ球を豪快にボレーで蹴り込み加入後初ゴールを挙げると、第12節トッテナム・ホットスパー戦ではハットトリックの大暴れ。その後、出場機会が減少しゴールからも遠ざかっていたが、直近の第26節トッテナム・ホットスパー戦ではブレイス（2得点）を記録し、宿敵相手のシーズンダブルに大きく貢献した。

ノースロンドン・ダービー2試合で5ゴールを挙げたエゼだが、これは1934－35シーズンの元イングランド代表FWテッド・ドレイク氏に次ぐ91年ぶりクラブ史上2人目の記録とのこと。クリスタル・パレス戦での決勝弾を含めると、今シーズンここまでプレミアリーグで挙げた6ゴールすべてを“ロンドン勢”相手に決めている。データサイト『Opta』によると、単一シーズンにおけるロンドン・ダービーでエゼ以上の得点数を記録したのは、7ゴールを奪った2018－19シーズンのガボン代表FWピエール・エメリク・オーバメヤン（現：マルセイユ）だけだという。

プレミアリーグ首位を走るアーセナルは現地時間3月1日の第28節でチェルシーを本拠地『エミレーツ・スタジアム』に迎える。2位マンチェスター・シティが暫定「5」ポイント差に迫る中で迎えるビッグロンドン・ダービー。“ダービー男”エゼは再び輝きを放つのだろうか。

