スニーカーは、単なるフットウェアでしょうか？それとも、あなたの個性を映し出すキャンバス？アディダス オリジナルスのアイコン「SUPERSTAR」が、今、新たな物語を紡ぎ始めます。藤井 風、JENNIE、サミュエル・L・ジャクソン……時代を彩る豪華な“スーパースター”たちが集結し、あなたの足元に、そして心に、無限の可能性を解き放ちます。タイムレスな魅力と、2026年春の最新コレクション、そして特別な体験まで、その全貌を深掘りしていきましょう。

時の流れが存在しない「ホテル スーパースター」で描かれる物語

アディダス オリジナルスが贈るSUPERSTARの最新キャンペーンは、単なるスニーカーの紹介を超え、自己表現とオーセンティシティ（本物らしさ）を追求する壮大な物語として幕を開けます。

私が特に惹かれたのは、今回のキャンペーンが「時間」という概念からあえて距離を置き、 “時の流れが存在しない架空のホテル” を舞台にしている点。これは、SUPERSTARが持つタイムレスな魅力をこれ以上ないほど鮮やかに表現していると感じました。

物語の中心となるのは、俳優のサミュエル・L・ジャクソンが再び登場し、“自分のスーパースター”を探す旅に出るというストーリーです。監督を務めるのはフォトグラファー／映像作家のティボー・グレヴト氏。彼が作り出すシュールで映画のような世界観は、見る者を「SUPERSTAR」が持つ無限の可能性へと誘い、誰もが内に秘めるクリエイティビティや個性を刺激してくれることでしょう。

時代を彩る豪華アンバサダーたちが集結

「ホテル スーパースター」でサミュエル・L・ジャクソンが出会うのは、現代のカルチャーを牽引する多様なアイコンたちです。グローバルなミュージックアイコンのJENNIE、ファッションアイコンのケンダル・ジェンナー、サッカー界の逸材ラミン・ヤマル、音楽界の革新者ベイビー・キーム、NBAスターのジェームス・ハーデン、伝説的スケータータイショーン・ジョーンズ、そしてポップの新星オリビア・ディーンといった面々が、それぞれのフィールドで“自分自身のスーパースター像”を体現しています。

日本のアイコン、藤井 風が放つ「誰もがスーパースター」のメッセージ

そして、日本でのキャンペーンアイコンとして登場するのは、ミュージシャンのFujii Kaze（藤井 風） さんです！彼もまた、“時の流れが存在しないホテル”をテーマにした空間で、時代に縛られないクリエイティビティと価値観を放っています。

インタビュー動画で彼が語った 「誰もが、自分自身をスーパースターであると感じるべき」 というメッセージは、このキャンペーンの核心を突いていますよね。彼の言葉は、自分らしく輝くことの大切さを私たちに教えてくれます。

時代を超えて愛される「SUPERSTAR」の軌跡

アディダス オリジナルスは、1972年に誕生したアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルに掲げ、アディダスの豊かなスポーツの伝統と現代のユースカルチャーを融合させてきたブランドです。その中でも「SUPERSTAR」は、もともとバスケットボールシューズとしてコートに登場しながら、瞬く間にストリートウェアのパイオニアたちに愛され、世代を超えて自己表現の象徴となりました。

単なる靴ではなく、カルチャーを形作るキャンバスとして進化し続けてきたSUPERSTAR。今回のキャンペーンは、その歴史の新たな1ページを刻むものとなるでしょう。

2026年春の最新コレクションで「SUPERSTAR」をまとう

今回のキャンペーンに合わせて、「SUPERSTAR」のアパレルコレクションも刷新されています。これまでの伝統を継承しつつ、現代的なエッセンスを加えることで、さらにパワフルでアイコニックな存在感を放っています。

洗練されたスタイリングのアップデート

2026年春シーズンは、アパレルのトーンや素材感がさりげなくアップデートされ、SUPERSTARのスタイリングを一層引き立てます。ノスタルジックなスタイルに最新のテーラリングが掛け合わされ、すっきりと洗練されたシルエットが提案されているんです。

カラーリングは、クラシックなブラック＆ホワイトを基調に、目を引く印象的なレッドのアクセントが加えられており、力強いコントラストが特徴です。

注目のメンズコレクション

メンズでは、アディダスを象徴するスリーストライプスをあしらったトラックスーツが登場。ゆったりとしたシルエットに、レッド、ブラック、ホワイトのカラーブロックが絶妙に配置されています。

さらに、今や定番となりつつあるデニムアイテムや、肌触りの良いニュートラルカラーのTシャツ、上質なジャカードジャージーなどもラインナップ。カジュアルながらも洗練されたスタイルを楽しめます。

エレガントなウィメンズコレクション

ウィメンズからは、様々なマテリアルやカラーを使用したトラックトップが登場。個人的には、洗練されたシンセティックレザーを使用したジャケットとスカートのセットアップや、軽やかなクロシェ編みのバージョンに注目しています。これらはスポーツとストリートファッションの境界を巧みに横断し、女性らしいエレガンスとスポーティーさを両立させていますね。

主役「SUPERSTAR」スニーカーも豊富にラインナップ

もちろん、主役であるSUPERSTARスニーカーも多数ラインナップされています。定番のブラック＆ホワイトはもちろん、様々なカラーバリエーションや素材で、あなたのスタイルにぴったりの一足が見つかるはずです。

原宿に「ホテル スーパースター」が出現！特別なフォトスポットを見逃すな

この壮大なキャンペーンの開始を記念して、なんと原宿キャットストリートに「ホテル スーパースター」をテーマにした巨大フォトスポットが登場します！

JENNIEや藤井 風さんのビルボードと一緒に写真撮影ができるチャンス！期間は2026年2月26日（木）から3月4日（水） まで。原宿を訪れる際は、ぜひこの特別な空間で、あなた自身の“スーパースター”な一枚を撮影してみてはいかがでしょうか？

あなただけの「SUPERSTAR」を手に入れる方法

6142 HARAJUKU東京都渋谷区神宮前6-14-22026年2月26日（木）～3月4日（水）

今回の「SUPERSTAR」新コレクションは、以下の店舗やオンラインで手に入れることができます。

アディダス直営店（一部取り扱いのない商品もございます）

アディダス オンラインショップ

CONFIRMEDアプリ

その他 全国のアディダス オリジナルス 取り扱い店舗

オンラインショップでは、各カテゴリーのアイテムを詳しくチェックできますよ。この機会に、時代を超えて愛される「SUPERSTAR」の新たな魅力をぜひ体験してみてください。あなたのワードローブに、新たな“スーパースター”を加えてみてはいかがでしょうか？

