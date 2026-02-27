「専業主婦は働いていない？」4歳児の母の葛藤に、江原啓之が断言した“本当の価値”とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。2月22日（日）の放送では、「お金を稼いでいない」という事実にコンプレックスを抱き、専業主婦としての自分を肯定できずに悩む女性からの相談に、江原が温かく、そして力強い言葉を贈りました。私は「働く」ということにコンプレックスをもっています。息子は4歳になったばかりです。私は毎日、家事に子育てに、1日中家の中で走り回っています。私が家の中で働いているからこそ、夫は栄養満点のご飯を食べることができて、息子は私の愛を目一杯受け取ることができています。しかし、心の中で声がするのです。「私はお金を稼いでいない」と。私は生まれつき発達障害があり、小学校の時から思うように勉強ができませんでした。しかし負けてなるものかと工夫を重ねて、作業療法士の国家資格を取りました。しかし実際に働くと不注意が露呈し周囲に迷惑をかけてしまい、私のキャパシティは専業主婦をするだけで精一杯なのだということがよく分かりました。今、専業主婦として働いている自分を心から肯定してあげたい。でも、「働いていない＝お金を稼いでいない」という現実が私を責めます。もしも「バリバリ稼ぐ」ことが私の人生の課題だとしたら、来世でも「働けない」ことへの葛藤を持ち越すのでしょうか。無理をしてでも稼ぎに出たほうがいいのでしょうか。――相談者の切実な思いに対し、番組パートナーの奥迫協子が「子育ては本当に何にも代えがたい、大きな『志事（しごと）』です。自分に自信と誇りを持ってほしい」とエールを送ると、江原も深く頷きました。江原：仰る通りですね。これ、やっぱりある種のトラウマというか。相談者さんが、これまで生きてきた中で……最近でもね、割と「発達障害」って簡単に使っているけれども、それがどこかで自分の引け目、負い目みたいな風に何かになってしまったのかなと思うんですよ。だって、「稼ぐ」ということと「専業主婦で働く」ことって、何が違うのか私にはよく分からない。なぜならば、例えばお仕事として「ベビーシッター」ってお仕事もあるわけですよね？ あとは「家政婦」というお仕事もあるわけですよね？ それは外に出て、そのことで働いて稼ぎを得ることでしょう？ だから、それをご家庭の中でやって、ただそこで金銭が生まれるか、生まれないかというだけのことで。――江原は、専業主婦の働きは家庭における経済的な支えそのものであると説きます。江原：でも、じゃあ金銭が生まれないかというと、私は違うと思うんですよね。だって、その分ご主人は外で働いているから。例えば相談者さんが外に出て何か働いている分、家政婦さんやベビーシッターさんを雇ったら本末転倒ですよね？ だから、それと同じだから、ご自身がなさっていることをもう少し肯定して評価を加えるべきだと思うんですよ。おそらく理屈ではお分かりになるんだと思うんだけど、やっぱり生きてきた中での色々な辛い思いをなさったのかもしれませんね。それで「自分はダメだ」とか思われたのかもしれない。――自分を責めてしまう心の癖に対し、江原は「赦す（ゆるす）」というキーワードを提示しました。江原：それを解放するというか、別の言い方で「赦す」ということ。自分自身も赦すし、他者に対しても赦す。で、この「赦す」というのは「（罪などを）免じる、解放する」という意味。ある意味で、自分を解放してあげる。緩めるということですね。それが大切だと思うんですよ。だから、働くことによって今世も来世も……別にそれは考えなくていいと思う。もうちょっと自分軸で考えるべきだと思う。だから、対比したりしても意味がないから。自分がなさっていることを、もっと正当に評価なさったら良いと思います。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子