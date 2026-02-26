「候補として名前が挙がる」大谷翔平所属のドジャース、開幕ロースター入…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、新加入のエドウィン・ディアス投手がクローザーを務めるとみられている。同投手を軸に開幕ロースターが組まれることになるが、ロースター入りの可能性が急浮上しているリリーフがいるという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアが着目したのは、現在23歳のロナン・コップ投手。昨季は主に2Aや3Aでプレーし、計49登板、防御率3.43といった数字をマーク。同年オフにメジャー40人枠に登録されている。

同メディアは「ドジャースはスプリングトレーニングを順調に進めており、開幕ロースター入りを期待される選手たちは好印象を与えるチャンスを得ている。そのうちの一人であるコップは、最終的にDFA（事実上の戦力外）となったアンソニー・バンダ投手の後釜候補と見られている」と言及。

続けて、「MLB.comのソニア・チェン氏によると、コップがロースター入りする可能性はあるが、そのためにはある特定の要素を示す必要があるという」としつつ、「ドジャースはブルペンの主要な駒はすでに固まっているが、最後の数枠を巡っては競争があるはずだ。コップが初めてのメジャーキャンプで好印象を残し、そのうちの1枠をつかむ可能性もある。彼は昨季91奪三振を記録したが、同時に42四球も与えた。今春、制球力の向上を示すことができれば、十分に候補として名前が挙がるだろう」という同氏の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】