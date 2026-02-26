野球ファンなら誰もが夢見る、あの興奮が姫路にやってきます！2026年3月21日、「もっとみんなでやきゅうしようよin姫路」は、伝説のプロ野球OBと人気芸人が激突する夢の祭典。豪華トークショー、野球教室、グラウンド体験まで、入場無料で忘れられない一日が待っています。この記事を読めば、イベントの全貌と見どころが丸わかり！さあ、あなたもこの最高の体験を見逃さないで！

姫路で野球漬けの一日！「もっとみんなでやきゅうしようよ2026」の魅力

野球好きの皆さん、そしてご家族で楽しめるイベントをお探しの皆さん、朗報です！令和8年3月21日（土曜日）、姫路市に伝説の選手たちが大集結するビッグイベント 「もっとみんなでやきゅうしようよin姫路2026」 が開催されます！

手柄山平和公園駅の開業、そして大和工業アリーナ姫路の開館半年前という記念すべき節目を彩るこのイベントは、まさに野球ファンにとって夢のような一日となること間違いなし。しかも、入場料は無料というから驚きです。

伝説のOBと人気芸人が激突！夢のドリームマッチ

イベントの目玉は、なんといっても 「熱血！タイガース党選抜チーム」と「上方ホンキッキーズ」による一日限りのスペシャルドリームマッチです。

阪神レジェンド集結！「熱血！タイガース党選抜チーム」

“世界の盗塁王”福本豊さん率いる「熱血！タイガース党選抜チーム」には、阪神タイガース黄金期を支えたレジェンドたちが勢揃いします。

福本豊（監督）

葛城育郎

濱中治

井川慶

糸井嘉男

狩野恵輔

岩田稔

今成亮太

石崎剛

秋山拓巳

高野圭佑

松田遼馬

片山雄哉

往年の名選手たちのプレイを間近で見られるなんて、野球ファンならずとも興奮せずにはいられません。特に、福本さんと“超人”糸井さんの共演は、スペシャルトークショーでも実現するとのことで、これは見逃せないポイントです。

笑いと真剣勝負！「上方ホンキッキーズ」

対する星野伸之さん率いる「上方ホンキッキーズ」は、吉本興業の人気芸人野球チーム。

星野伸之（監督）

バッテリィズ（エース、寺家）

おたまじゃくし中西

その他上方ホンキッキーズメンバー

お笑い界からも野球愛あふれるメンバーが参戦します。元プロ野球選手と芸人さんの異色の対決は、真剣勝負の中にも笑いあり、サプライズありで、きっと球場を盛り上げてくれるでしょう！

試合だけじゃない！一日中楽しめる体験型イベント

このイベントの魅力は、豪華なドリームマッチだけではありません。ウインク球場とその周辺では、老若男女が楽しめる多彩なプログラムが用意されています。

レジェンドと触れ合う貴重な機会

グラウンドで野球を体験！

: レジェンドたちの裏話や野球哲学が聞ける貴重な機会です。: 未来のプロ野球選手を目指す子どもたちにとって、夢のような体験となるでしょう。

憧れのプロ野球選手が立つグラウンドで、実際に体を動かせるなんて最高ですよね！お子さんとの思い出作りにもぴったりです。

ベースランニング選手権

遠投選手権

自由にキャッチボールエリア

サンテレビ大型中継車でスイッチャー体験: テレビ中継の裏側を覗ける、普段できない貴重な体験です。

家族で楽しめるワークショップ＆グルメ

デジタルスタンプラリー

応援デコメガホンづくりワークショップ: 自分だけのオリジナルメガホンを作って、試合を熱く応援しましょう！

飲食ブース（キッチンカー）: 地元グルメからイベント限定メニューまで、美味しいものを食べながら一日中楽しめます。

協賛企業ブース、グッズ販売、着ぐるみグリーティングなど、球場全体がまるでテーマパークのようになります。

開催概要とアクセス情報

これだけのコンテンツが入場料無料で楽しめるのは、本当に見逃せません。一部有料コンテンツもありますが、それでもこの豪華さは破格と言えるでしょう。

項目 詳細 イベント名 もっとみんなでやきゅうしようよin姫路2026 開催日時 令和8年3月21日（土曜日） 午前11時から午後7時まで（少雨決行） ※雨天の場合、周辺エリアで代替プログラムが実施される予定なので、悪天候でも諦めずに公式サイトを確認してみてください。 開催場所 ウインク球場（姫路市立姫路球場） 入場料 無料（一部有料コンテンツ有） 主催 株式会社サンテレビジョン 共催 姫路市

「もっとみんなでやきゅうしようよin姫路2026」は、野球ファンはもちろん、ご家族や友人と楽しい一日を過ごしたい方にもぴったりのイベントです。豪華なドリームマッチから、野球教室、体験型アトラクション、美味しいグルメまで、誰もが楽しめるプログラムが盛りだくさん。

令和8年3月21日、姫路のウインク球場で、忘れられない野球のお祭り体験をしてみませんか？ぜひ、この機会に姫路を訪れて、最高の思い出を作ってくださいね！

