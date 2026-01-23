三井不動産と三井不動産商業マネジメントは2月7日から順次、サステナブルな社会の実現にむけて、防災啓発イベント「第13回 &EARTH 災害に負けない知識を学ぼう！～防災スタンプラリー～」を、首都圏9施設で開催する。

前回実施の様子

同イベントは、首都直下型地震などへの備えが重要視される中、商業施設という身近な場所で、家族で楽しみながら防災知識を習得してもらうことが目的に、行政や消防・NPO等と連携して実施する。

開催施設は、「三井ショッピングパーク ららぽーと富士見」(2月7日)、「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」(2月8日)、「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」(2月14日)、「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」(2月15日)、「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」(2月22日)、「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」(3月1日)、「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」(3月7日)。

イベントでは、日用品を活用した簡易マスクやランタン作りのワークショップ、ニオイを防ぐ実験など、日常の習慣が災害時に役立つことを伝えるプログラムを用意する。

簡易マスク作り

各会場では地元自治体や消防と連携し、起震車による揺れの体験や水消火器での消火訓練、子供用の防火服着用体験など、地域特性に合わせた体験型コンテンツも実施する。

ポンプ車の前で記念写真も

参加者は会場内でスタンプラリーシートを受け取り、各プログラムにチャレンジ。チャレンジするともらえるスタンプを一定数集めると、防災知識とともに景品を獲得できる。