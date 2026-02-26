お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、14日に更新した自身のYouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で、各番組のネタ番組について述べ、「100点満点」と評価する番組を明かした。

爆笑問題への感謝も「誰よりも笑ってくれる」

ナイツの塙宣之

「ナイツ塙が提案！各局ネタ番組の改善点」と題して、各局ネタ番組への良い点と悪い点を挙げていった中で、テレビ朝日系で放送されている年末恒例のネタ番組『爆笑問題の検索ちゃん 芸人ちゃんネタ祭りスペシャル』に言及。「100点満点ですね。本当に言うことがないですね」と手放しで称賛し、「長尺のネタも全然やっていいですし。この前は爆笑問題さんは20分漫才やってました」と、ネタ時間の自由度の高さを評価した。

舞台構成に関しても、「メインのステージが真ん中にあって、(出演者が座る)ひな壇はお客さんから見て横にありますから、お客さんはお笑いに集中できるような環境になっている」と分析し、「『こういうネタはダメです』と言われない。『あとはこっちでやりますから』というスタンスで、覚悟が決まっていてすごいいいなと思ってます」と制作姿勢を称えた。

そのうえで、「唯一、爆笑問題の太田(光)さんの話が長いというのは毎年ある」と笑いを誘いつつ、「爆笑問題さんが素晴らしいのは、誰よりも袖で笑ってくれるので、芸人もやりやすい。絶対に『面白くなかった』と言わないし、スカしたりしない」と感謝の気持ちも述べていた。