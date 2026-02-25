大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担うブレイク・スネル投手が、左肩不安により調整が遅れていると伝えられている。開幕に間に合うかは不透明な状況となっているが、仮に開幕アウトでも大きな問題にはならないかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「スネルが開幕までに間に合わない可能性が高ければ、リバー・ライアン投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、ギャビン・ストーン投手らにチャンスが生まれるかもしれない。チームはベン・カスペリアス投手に加えてこのトリオを起用することで柔軟性を維持し、先発陣に問題が生じた場合に利用できる層を厚くする態勢を整える計画を立てている」と言及。

続けて、「3回、4回、5回まで投げられる先発タイプの投手が多ければ多いほど、選択肢は広がる。エメ・シーハン投手、ロブレスキ、ライアン、ストーン、そういった投手たちは引き続きビルドアップしていく。時間はあるし、スプリングトレーニングを進めながら、どうしていくか見ていくよ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

頭数自体は揃っているドジャース先発陣だが、スネルの代役として名乗りを挙げるのは一体どの投手になるだろうか。

【関連記事】

【了】