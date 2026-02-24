Jリーグは24日、『Jリーグ配分金規程』に基づき、Jリーグから各Jクラブへ支給する2026特別シーズンの理念強化配分金の配分金支給基準額および、同基準額を反映した支給対象候補クラブが決定したことを発表した。
今回の発表によると、2026特別シーズンは、総額約10.8億円が理念強化配分金として支給される見込みとのことだ。また、2025シーズンの全Jクラブに対して、同シーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等で配分する、2025年度ファン指標配分金の支給金額が決定したことを併せて伝えている。
なお、配分金の支給額合計でトップに立ったのはヴィッセル神戸で2億円となり、2位は鹿島アントラーズで1億8500万円、3位はサンフレッチェ広島で1億7500万円となっている。
詳細は以下の通り。◆■1. 2026特別シーズン理念強化配分金の支給対象候補クラブの決定
Jリーグは2022年11月に新たな成長戦略として「2つの成長テーマ」を掲げるとともに、2023年に配分金規程を改定し、均等配分金に重きを置いた配分構造から、競技成績やファン増加等の成果に応じた配分、いわゆる結果配分中心へ段階的にシフトし、成果創出を後押しする施策へ重点的に投資を行ってまいりました。
2026特別シーズンの配分方式もこれらの考え方を継続しており、2025年度の配分方式から大きな変更はありません。2026 年1月から6月までの半年間の2026特別シーズンに支給される理念強化配分金の支払総額は10.8億円があてられます。支給対象候補クラブは、2024シーズンの明治安田J1リーグ年間順位1位から3位までのクラブ、2025シーズンの明治安田J1リーグ年間順位1位から10位までのクラブ、2025シーズン年間ファン指標順位が1位から10位までのクラブが対象となります。理念強化配分金の支給対象候補となったクラブは、理念強化配分金活用計画の審査と承認を経て、5月に支給が決定します。
【理念強化配分金】
2026特別シーズン理念強化配分金 支給基準
▼競技順位
① 2024明治安田J1リーグ年間競技順位（J1リーグ 1～3位）に基づく受給資格分
1位：ヴィッセル神戸 1億2500万円
2位：サンフレッチェ広島 9000万円
3位：FC町田ゼルビア 3500万円
② 2025明治安田J1リーグ年間競技順位（J1リーグ 1～10位）に基づく受給資格分
1位：鹿島アントラーズ 1億2500万円
2位：柏レイソル 9000万円
3位：京都サンガF.C. 7500万円
4位：サンフレッチェ広島 7500万円
5位：ヴィッセル神戸 6000万円
6位：FC町田ゼルビア 4500万円
7位：浦和レッズ 3000万円
8位：川崎フロンターレ 2500万円
9位：ガンバ大阪 2000万円
10位：セレッソ大阪 1500万円
▼人気順位
③ 2025シーズン年間ファン指標順位（DAZN視聴者数等 1～10位）に基づく受給資格分
1位：浦和レッズ 8500万円
2位：鹿島アントラーズ 6000万円
3位：横浜F・マリノス 3500万円
4位：ガンバ大阪 2500万円
5位：川崎フロンターレ 2000万円
6位：ヴィッセル神戸 1500万円
7位：サンフレッチェ広島 1000万円
8位：名古屋グランパス 1000万円
9位：清水エスパルス 500万円
10位：FC東京 500万円
▼支給額合計（①＋②＋③）
ヴィッセル神戸 2億円
鹿島アントラーズ 1億8500万円
サンフレッチェ広島 1億7500万円
浦和レッズ 1億1500万円
柏レイソル 9000万円
FC町田ゼルビア 8000万円
京都サンガF.C. 7500万円
川崎フロンターレ 4500万円
ガンバ大阪 4500万円
横浜F・マリノス 3500万円
セレッソ大阪 1500万円
名古屋グランパス 1000万円
清水エスパルス 500万円
FC東京 500万円
計10億8000万円
【備考】
・2024明治安田J1リーグ年間競技順位1～3位は2026/27シーズンに、2025明治安田J1リーグ年間競技順位1～3位は2026/27シーズンと2027/28シーズンに、2025明治安田J1リーグ年間競技順位4～10位は2026/27シーズンに、2025シーズン年間ファン指標順位1～10位は2026/27シーズンにそれぞれ理念強化配分金の受給資格が発生
【ファン指標配分金】
2025シーズンの全Jクラブに対し、2025シーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等で配分
（円）
1位：浦和 ¥90,280,252
2位：鹿島 ¥75,340,718
3位：横浜FM ¥71,395,352
4位：川崎F ¥63,888,077
5位：G大阪 ¥58,630,491
6位：名古屋 ¥57,403,819
7位：神戸 ¥54,711,257
8位：広島 ¥49,863,677
9位：清水 ¥48,066,250
10位：FC東京 ¥45,234,763
11位：新潟 ¥44,909,536
12位：柏 ¥40,825,073
13位：C大阪 ¥40,698,223
14位：京都 ¥37,075,395
15位：札幌 ¥36,266,355
16位：湘南 ¥34,223,963
17位：町田 ¥33,254,063
18位：福岡 ¥32,742,659
19位：東京Ｖ ¥30,566,523
20位：岡山 ¥30,464,642
21位：磐田 ¥29,188,763
22位：横浜FC ¥28,402,960
23位：千葉 ¥27,600,637
24位：仙台 ¥22,367,935
25位：長崎 ¥20,195,902
26位：大宮 ¥18,744,975
27位：鳥栖 ¥18,264,422
28位：徳島 ¥17,735,484
29位：大分 ¥16,888,970
30位：山形 ¥15,908,436
31位：甲府 ¥14,584,783
32位：熊本 ¥13,055,762
33位：水戸 ¥11,593,777
34位：山口 ¥9,917,846
35位：愛媛 ¥9,538,942
36位：いわき ¥9,333,500
37位：富山 ¥8,941,638
38位：藤枝 ¥8,842,982
39位：今治 ¥8,767,216
40位：松本 ¥8,446,048
41位：秋田 ¥8,052,803
42位：鹿児島 ¥4,969,942
43位：金沢 ¥4,510,091
44位：栃木SC ¥3,946,454
45位：岐阜 ¥3,778,455
46位：沼津 ¥3,646,323
47位：北九州 ¥3,475,654
48位：栃木C ¥3,290,927
49位：群馬 ¥3,266,794
50位：宮崎 ¥3,086,126
51位：FC大阪 ¥3,008,004
52位：長野 ¥2,873,192
53位：相模原 ¥2,551,278
54位：琉球 ¥2,503,690
55位：八戸 ¥2,310,482
56位：讃岐 ¥2,265,238
57位：鳥取 ¥2,140,607
58位：福島 ¥2,071,245
59位：奈良 ¥2,019,109
60位：高知 ¥2,017,080
※シーズン視聴パス販売実績を含むため理念強化配分金の人気順位とは採番順が異なります◆3. 2026 特別シーズン その他の配分金・賞金について
●均等配分金
変更なし（通年総額の半年分）
1クラブあたりJ1クラブ 1.25億円、J2クラブ 0.5億円、J3クラブ 0.1億円
※上記には公衆送信権料（均等配分）のほか、Jクラブ支援費として配分しているアカデミー支援費などクラブ数に応じて均等に配分しているものをすべて含む
●ファン指標配分金
総額10.4億円を配分
※ファン指標ベース、シーズン視聴パスベース合算
※うちシーズン視聴パスは26特別シーズン・26/27シーズン計 1.5年分（5.4億円）を26特別シーズンに配分
●リーグ事業協力費
総額 1.4億円を配分
●公衆送信権料（傾斜配分）
配分方針に変更なし
●商品化権料
配分方針に変更なし
●toto 交付金（単一試合くじ）
配分方針に変更なし
●賞金
明治安田J1百年構想リーグ 総額2.4億円
明治安田J2・J3百年構想リーグ 総額2500万円