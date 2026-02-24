Jリーグは24日、『Jリーグ配分金規程』に基づき、Jリーグから各Jクラブへ支給する2026特別シーズンの理念強化配分金の配分金支給基準額および、同基準額を反映した支給対象候補クラブが決定したことを発表した。

今回の発表によると、2026特別シーズンは、総額約10.8億円が理念強化配分金として支給される見込みとのことだ。また、2025シーズンの全Jクラブに対して、同シーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等で配分する、2025年度ファン指標配分金の支給金額が決定したことを併せて伝えている。

なお、配分金の支給額合計でトップに立ったのはヴィッセル神戸で2億円となり、2位は鹿島アントラーズで1億8500万円、3位はサンフレッチェ広島で1億7500万円となっている。

詳細は以下の通り。

◆■1. 2026特別シーズン理念強化配分金の支給対象候補クラブの決定

Jリーグは2022年11月に新たな成長戦略として「2つの成長テーマ」を掲げるとともに、2023年に配分金規程を改定し、均等配分金に重きを置いた配分構造から、競技成績やファン増加等の成果に応じた配分、いわゆる結果配分中心へ段階的にシフトし、成果創出を後押しする施策へ重点的に投資を行ってまいりました。

2026特別シーズンの配分方式もこれらの考え方を継続しており、2025年度の配分方式から大きな変更はありません。2026 年1月から6月までの半年間の2026特別シーズンに支給される理念強化配分金の支払総額は10.8億円があてられます。支給対象候補クラブは、2024シーズンの明治安田J1リーグ年間順位1位から3位までのクラブ、2025シーズンの明治安田J1リーグ年間順位1位から10位までのクラブ、2025シーズン年間ファン指標順位が1位から10位までのクラブが対象となります。理念強化配分金の支給対象候補となったクラブは、理念強化配分金活用計画の審査と承認を経て、5月に支給が決定します。

【理念強化配分金】

2026特別シーズン理念強化配分金 支給基準

▼競技順位

① 2024明治安田J1リーグ年間競技順位（J1リーグ 1～3位）に基づく受給資格分

1位：ヴィッセル神戸 1億2500万円

2位：サンフレッチェ広島 9000万円

3位：FC町田ゼルビア 3500万円

② 2025明治安田J1リーグ年間競技順位（J1リーグ 1～10位）に基づく受給資格分

1位：鹿島アントラーズ 1億2500万円

2位：柏レイソル 9000万円

3位：京都サンガF.C. 7500万円

4位：サンフレッチェ広島 7500万円

5位：ヴィッセル神戸 6000万円

6位：FC町田ゼルビア 4500万円

7位：浦和レッズ 3000万円

8位：川崎フロンターレ 2500万円

9位：ガンバ大阪 2000万円

10位：セレッソ大阪 1500万円

▼人気順位

③ 2025シーズン年間ファン指標順位（DAZN視聴者数等 1～10位）に基づく受給資格分

1位：浦和レッズ 8500万円

2位：鹿島アントラーズ 6000万円

3位：横浜F・マリノス 3500万円

4位：ガンバ大阪 2500万円

5位：川崎フロンターレ 2000万円

6位：ヴィッセル神戸 1500万円

7位：サンフレッチェ広島 1000万円

8位：名古屋グランパス 1000万円

9位：清水エスパルス 500万円

10位：FC東京 500万円

▼支給額合計（①＋②＋③）

ヴィッセル神戸 2億円

鹿島アントラーズ 1億8500万円

サンフレッチェ広島 1億7500万円

浦和レッズ 1億1500万円

柏レイソル 9000万円

FC町田ゼルビア 8000万円

京都サンガF.C. 7500万円

川崎フロンターレ 4500万円

ガンバ大阪 4500万円

横浜F・マリノス 3500万円

セレッソ大阪 1500万円

名古屋グランパス 1000万円

清水エスパルス 500万円

FC東京 500万円

計10億8000万円

【備考】

・2024明治安田J1リーグ年間競技順位1～3位は2026/27シーズンに、2025明治安田J1リーグ年間競技順位1～3位は2026/27シーズンと2027/28シーズンに、2025明治安田J1リーグ年間競技順位4～10位は2026/27シーズンに、2025シーズン年間ファン指標順位1～10位は2026/27シーズンにそれぞれ理念強化配分金の受給資格が発生

◆2. 2025年度ファン指標配分金支給金額の決定（総額約13.6億円）

【ファン指標配分金】

2025シーズンの全Jクラブに対し、2025シーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等で配分

（円）

1位：浦和 ¥90,280,252

2位：鹿島 ¥75,340,718

3位：横浜FM ¥71,395,352

4位：川崎F ¥63,888,077

5位：G大阪 ¥58,630,491

6位：名古屋 ¥57,403,819

7位：神戸 ¥54,711,257

8位：広島 ¥49,863,677

9位：清水 ¥48,066,250

10位：FC東京 ¥45,234,763

11位：新潟 ¥44,909,536

12位：柏 ¥40,825,073

13位：C大阪 ¥40,698,223

14位：京都 ¥37,075,395

15位：札幌 ¥36,266,355

16位：湘南 ¥34,223,963

17位：町田 ¥33,254,063

18位：福岡 ¥32,742,659

19位：東京Ｖ ¥30,566,523

20位：岡山 ¥30,464,642

21位：磐田 ¥29,188,763

22位：横浜FC ¥28,402,960

23位：千葉 ¥27,600,637

24位：仙台 ¥22,367,935

25位：長崎 ¥20,195,902

26位：大宮 ¥18,744,975

27位：鳥栖 ¥18,264,422

28位：徳島 ¥17,735,484

29位：大分 ¥16,888,970

30位：山形 ¥15,908,436

31位：甲府 ¥14,584,783

32位：熊本 ¥13,055,762

33位：水戸 ¥11,593,777

34位：山口 ¥9,917,846

35位：愛媛 ¥9,538,942

36位：いわき ¥9,333,500

37位：富山 ¥8,941,638

38位：藤枝 ¥8,842,982

39位：今治 ¥8,767,216

40位：松本 ¥8,446,048

41位：秋田 ¥8,052,803

42位：鹿児島 ¥4,969,942

43位：金沢 ¥4,510,091

44位：栃木SC ¥3,946,454

45位：岐阜 ¥3,778,455

46位：沼津 ¥3,646,323

47位：北九州 ¥3,475,654

48位：栃木C ¥3,290,927

49位：群馬 ¥3,266,794

50位：宮崎 ¥3,086,126

51位：FC大阪 ¥3,008,004

52位：長野 ¥2,873,192

53位：相模原 ¥2,551,278

54位：琉球 ¥2,503,690

55位：八戸 ¥2,310,482

56位：讃岐 ¥2,265,238

57位：鳥取 ¥2,140,607

58位：福島 ¥2,071,245

59位：奈良 ¥2,019,109

60位：高知 ¥2,017,080

※シーズン視聴パス販売実績を含むため理念強化配分金の人気順位とは採番順が異なります

◆3. 2026 特別シーズン その他の配分金・賞金について

●均等配分金

変更なし（通年総額の半年分）

1クラブあたりJ1クラブ 1.25億円、J2クラブ 0.5億円、J3クラブ 0.1億円

※上記には公衆送信権料（均等配分）のほか、Jクラブ支援費として配分しているアカデミー支援費などクラブ数に応じて均等に配分しているものをすべて含む

●ファン指標配分金

総額10.4億円を配分

※ファン指標ベース、シーズン視聴パスベース合算

※うちシーズン視聴パスは26特別シーズン・26/27シーズン計 1.5年分（5.4億円）を26特別シーズンに配分

●リーグ事業協力費

総額 1.4億円を配分

●公衆送信権料（傾斜配分）

配分方針に変更なし

●商品化権料

配分方針に変更なし

●toto 交付金（単一試合くじ）

配分方針に変更なし

●賞金

明治安田J1百年構想リーグ 総額2.4億円

明治安田J2・J3百年構想リーグ 総額2500万円