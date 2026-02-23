長野久義 2013年「WBC」台湾戦の"9回同点劇"を語る「あんなに感動したことはなかった」

◆「WBC」は野球人生を変える
佐藤：2013年のWBCは東京ドームでおこなわれた2次ラウンドを勝ち進み、アメリカに行くじゃないですか。
長野：はい。
佐藤：（東京とアメリカでは）どっちが緊張しました？
長野：そうですね……両方ともあまり出ていなかったんですけど（笑）。でも、2次ラウンドの台湾戦は、最終回（9回）ギリギリまで負けていたんですけど、鳥谷（敬）さんが盗塁して、井端（和弘）さんが同点タイムリーを打って……あんなに（野球をやっていて）感動するというか、なかなかそういう場面ってなかったので。
佐藤：やっぱり、普段の東京ドームと雰囲気は違いました？
長野：そうですね。でも、逆に歓声とかが聞こえていなかったかもしれないですね。
佐藤：いわゆる“ゾーンに入る”っていうやつですかね。
長野：あまり出ていなかった僕ですらそうだったので、井端さんや鳥谷さんはもっとゾーンに入っていたかもしれませんね。
佐藤：それだけの戦いだったということですよね。WBCを経験されたことで、その後の野球人生は変わりました？
長野：そうですね。本当にちょっとしたことでは、あまり緊張しなくなりました。
佐藤：じゃあ今回のメンバーの皆さまも、もう世界で戦っている方も多いですけれども、野球人生が変わる経験になるかもしれませんね。
長野：はい、もう楽しみに見させてもらいます。
