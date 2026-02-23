長野久義 2013年「WBC」台湾戦の"9回同点劇"を語る「あんなに感動したことはなかった」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月15日（日）の放送では、2013年開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で侍ジャパン（野球日本代表）のメンバーだった長野が、その2次ラウンドでおこなわれた台湾戦を振り返りました。

◆「WBC」は野球人生を変える

佐藤：2013年のWBCは東京ドームでおこなわれた2次ラウンドを勝ち進み、アメリカに行くじゃないですか。

長野：はい。

佐藤：（東京とアメリカでは）どっちが緊張しました？

長野：そうですね……両方ともあまり出ていなかったんですけど（笑）。でも、2次ラウンドの台湾戦は、最終回（9回）ギリギリまで負けていたんですけど、鳥谷（敬）さんが盗塁して、井端（和弘）さんが同点タイムリーを打って……あんなに（野球をやっていて）感動するというか、なかなかそういう場面ってなかったので。

佐藤：やっぱり、普段の東京ドームと雰囲気は違いました？

長野：そうですね。でも、逆に歓声とかが聞こえていなかったかもしれないですね。

佐藤：いわゆる“ゾーンに入る”っていうやつですかね。

長野：あまり出ていなかった僕ですらそうだったので、井端さんや鳥谷さんはもっとゾーンに入っていたかもしれませんね。

佐藤：それだけの戦いだったということですよね。WBCを経験されたことで、その後の野球人生は変わりました？

長野：そうですね。本当にちょっとしたことでは、あまり緊張しなくなりました。

佐藤：じゃあ今回のメンバーの皆さまも、もう世界で戦っている方も多いですけれども、野球人生が変わる経験になるかもしれませんね。

長野：はい、もう楽しみに見させてもらいます。

