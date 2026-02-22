元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。楽天入団の経緯を明かした。

“謎の電話番号”から連絡

岡田圭右(ますだおかだ)が「やっぱり我々は西武の松井稼頭央(のイメージ)。楽天という違う球団に移ってプレーした経験っていうのは、西武とは違うものがありましたか?」と尋ねると、松井氏は「ありました」と即答する。

続けて、「日本にずっといると、当時はそういう機会ってなかなかないじゃないですか。アメリカに行って、メッツからトレードでコロラドにも行きましたし、フリーエージェントでヒューストン・アストロズにも行ったので、ほかのチームに行くことでまた新しいチームも見られますし、また新しい自分も見られるので」と回想。

その上で、「そういう意味で、日本に戻ってきた時に、僕がちょうど(メジャーに)行く次の年くらいですかね? 楽天さんができたのが」「楽天さんがいの一番でっていうお話をいただいてたので。こういう機会ってなかなかないですし、必要としてもらってるのが一番でしたし、それで楽天さんに決めさせていただいた」と明かした。

また、入団の経緯について、松井氏が「ちょうど星野(仙一)さんが監督になられる1年目だったので、星野さんからもお電話をいただいて」と話すと、岡田は「直々に! ミスターとか星野さんとかビッグネームは直電が多いですよね?」と同意を求めつつ、「謎の電話番号でしょ? よく聞くエピソード。誰も見たことない電話番号からかかってきた?」と確認。

これに松井氏は「かかってきました」と笑顔でうなずきながら、「(電話に出たら)星野さんだったので。うわあ……星野さん(と驚いて)と。で、『楽天はお前を必要としてるし、俺としてもチームを作っていく上で、新しい歴史のページを刻もう』っていう本当に短いお言葉をもらって、『しっかり考えてくれ』と。考えるも何も……ね(笑)?」と茶目っ気たっぷりに振り返り、笑いを誘っていた。