day dream believer

藤沢駅南口から藤沢駅宮前線を進み、オーケー藤沢店を過ぎて少し歩くと見えてくる「day dream believer藤沢店」。レトロなビルの1階にしっくり馴染んだ外観は、おしゃれなカフェのようですが、看板には「ケーキ工房＆Bar」の文字。ひと目ではどんなお店なのか判断できない不思議な雰囲気に思わず引き寄せられました。

スイーツが自慢の夜遅くまで開いているカフェ

2026年7月で3周年を迎える同店は、都内の飲食店で腕を磨いてきた店主・宮永さんが「夜まで開いているカフェがあると便利だな」という想いから、地元・藤沢にオープンしたお店です。時から23時までの通し営業で、ランチ・カフェ・ダイナー・バーと、どんなシーンにも寄り添ってくれるのが魅力。中でも宮永さんが力を入れているのがスイーツです。

ショーウィンドウに並ぶケーキやプリンは店の外からも購入でき、遅い帰り道でも手土産やデザートを買って帰ることができます。

宮永さんは「自分のタイミングで集中して作る時間が楽しい」と語ります。その日のコンディションによってクリームの固さやプリンの弾力などに変化が出るので、ベストを見極める必要があり、決して同じことの繰り返しにはならないことがスイーツの面白さだそう。ショートケーキにスイカを入れてみたり、栗と洋ナシを合わせてみたりと、新たな美味しさを求めてアイデアは尽きません。

季節のフルーツが彩る、堂々たる「ナポレオンパイ」

今回は、そんな宮永さんイチオシの「ナポレオンパイ」（税込900円）をいただきました。パイ生地とクリームを交互に重ねたミルフィーユで、登場した瞬間、ナポレオンが造ったパリの「凱旋門」が頭に浮かびました。実際の由来は、ナポレオンが被っていた帽子の形だそうですが、ボリュームたっぷりのパイが堂々とそびえ立つ姿は、帽子よりも大きな門のように存在感があったのです。

中には今が旬のイチゴがたっぷり。イチゴの季節が終わるとレモンやシャインマスカットに変わり、季節ごとに違った味を楽しめます。計算されたように美しい断面は、どこからナイフを入れるべきか迷うほど。「崩れるのを恐れず豪快に食べるのがナポレオンパイ」という宮永さんの言葉に背中を押され、思い切って一口分を切り分けました。

サクサクのパイに生クリームとカスタードクリーム、そしてスライスしたイチゴが挟まれています。口に運ぶと、甘みと酸味、パリパリとふわふわ、多様な味と食感が広がりました。最初はそのボリュームに驚いたものの、パイの軽さと2種のクリームのバランス、イチゴの爽やかな酸味のおかげで重さを感じることがなく、気づけば完食。パイを崩して汚すのを躊躇していたお皿も、ピカピカになるほどキレイに…

ランチ、カフェ、バーと自在に活用できるメニューラインナップ

ほかにも、固め食感が人気の「デイドリームプリン」（税込700円）や季節のフルーツを使った「ショートケーキ」（税込700円）など魅力的なスイーツがたくさん。

お土産に購入した「プリン」（税込500円）はなめらかでチーズのようなコクがあり、「デイドリームプリン」とはまた違った味わいのようです。

ランチタイムには「ローストビーフ」（税込1,200円）や「生姜焼き」（税込1,000円）など、サラダ・ドリンクが付いたコスパの良いプレートを提供。

単品のおつまみメニューは、夜にお酒を片手にちょっとずつ注文したいラインアップです。

店主の母がつくる唯一無二の世界観

そして「day dream believer」を語る上で欠かせないのが店内のインテリア。普段の装飾を任されているのは、宮永さんのお母様です。フラワーアレンジメントや蕎麦打ちなど多趣味で猫好きな彼女の世界観が、店内のあちこちに散りばめられています。

バスケットが趣味の宮永さんとは方向性が違うのでは…と思いきや、「自分にはない感性で店内を飾ってくれて、お客さんとの話のきっかけにもなっている」と、楽しそうに話す宮永さん。お店の居心地のよさは、あたたかい親子の関係から生まれるものなのだとわかりました。

カテゴライズできないからこそ面白い店

「〇〇系」とカテゴライズされがちな時代。わかりやすさの裏で、枠にはまろうとする窮屈さも生まれます。「day dream believer」はそんな潮流から少し離れ、ゆるやかに漂うようなお店。「昼から飲める」「遅くまで開いているカフェ」「夜はバーにもなる」「23時にケーキが買える」——その“ごちゃ混ぜ感”こそが面白いと宮永さんは言います。メニューも店舗作りもトライ＆エラーの途中で、完成形はまだ先にあるのかもしれません。

「どんなお店」なのか気になって入ったものの、結局わからなかったというのが本音。使う人によっても、宮永さん親子のステージによっても表情が変わるお店だからです。「次は何が待っているのだろう？」と、一緒に面白がるお客さんが今日も訪れているはずです。

最寄り駅 JR東海道本線, 藤沢駅, 藤沢駅, 藤沢駅, 江ノ島電鉄線, 小田急江ノ島線
住所 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢6-12 シャトーヒロビル 1F
駅徒歩 藤沢駅から徒歩6分
営業日 月曜日
営業時間 12:00～23:00
定休日 不定休
予約 電話予約
電話番号 080-6588-8429
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 3000
支払い方法 現金
支払い方法詳細 対応クレジットカード：VISA・Master・JCB・AMEX・Diners、対応電子マネー：交通系電子マネー（Suicaなど）、iD、QUICPay、対応QRコード決済：PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY
手数料 無し
席数 16席
席の種類 テーブル席
席の種類詳細 カウンター4席、テーブル12席
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス 落ち着いた空間
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ランチ
アクセス 隠れ家レストラン
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/daydreambeliever.fujisawa/
開業年月日 2023-07-03