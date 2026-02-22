「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」日本代表対福岡ソフトバンクホークスの第1戦が21日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

侍ジャパンの先発は、プロ4年目の曽谷龍平（オリックス）。4番には佐藤輝明（阪神）が入り、9番には中山礼都（巨人）が入り、サポートメンバーから唯一のスタメン入りとなった。

ソフトバンクの先発マウンドには、プロ3年目を迎える左腕・前田悠伍が上がる。クリーンナップには、栗原陵矢、柳田悠岐、山川穂高が入った。

試合は、13時00分プレイボール予定となっている。

先攻：ソフトバンク

1番（右）柳町達

2番（遊）野村勇

3番（三）栗原陵矢

4番（指）柳田悠岐

5番（一）山川穂高

6番（左）正木智也

7番（二）今宮健太

8番（捕）海野隆司

9番（中）笹川吉康

（投）前田悠伍

後攻：侍ジャパン

1番（右）近藤健介（ソフトバンク）

2番（中）周東佑京（ソフトバンク）

3番（二）牧秀悟（DeNA）

4番（三）佐藤輝明（阪神）

5番（左）森下翔太（阪神）

6番（指）牧原大成（ソフトバンク）

7番（遊）源田壮亮（西武）

8番（捕）坂本誠志郎（阪神）

9番（一）中山礼都（巨人）

（投）曽谷龍平（オリックス）

【了】