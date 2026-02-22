プレミアリーグ第27節が21日に行われ、ブライトンは敵地でブレントフォードと対戦した。

前節終了時点で7勝10分9敗の成績を残し、勝ち点「31」を獲得しているブライトン。順位は14位に甘んじており、降格圏とのポイント差は「7」の状況だ。今節は12勝4分10敗の勝ち点「40」でヨーロッパのカップ戦出場権争いを繰り広げるブレントフォードの本拠地に乗り込んだ。

ブライトンに所属する三笘薫はプレミアリーグで8試合連続の先発出場。また、今節のスターティングメンバーに名を連ねた40歳のジェイムズ・ミルナーはこれがプレミアリーグ通算654試合目の出場で、ギャレス・バリー氏が保持するプレミアリーグ最多出場記録を塗り変えた。

試合は序盤から両チームゴールに迫る形を作り出し、20分には三笘に見せ場が到来。ミルナーからの浮き球パスをジャック・ヒンシェルウッドが頭で落とし、ボールを引き取った三笘がボックス内へ侵入。左足で放ったシュートはGKクィービーン・ケレハーに阻まれる。三笘は続く25分にも、ペナルティエリア左でパスカル・グロスのパスを呼び込み、右足を振ったが、シュートはGK正面だった。

均衡が破れたのは30分、三笘が敵陣左サイド大外の位置でミルナーからサイドチェンジのボールを受けると、無理に仕掛けることはなく、相手を引き付けてマイナス方向へパスを繋ぐ。ペナルティエリア手前左寄りの位置で前を向いたフェルディ・カドゥオールが右足を振り抜くと、狙い澄ましたミドルシュートはクロスバーに直撃。こぼれ球をディエゴ・ゴメスが押し込み、ブライトンが先手を取った。

このままブライトンの1点リードで前半アディショナルタイムに突入すると、ヤン・ポール・ファン・ヘッケからのロングフィードで背後を取ったヒンシェルウッドがボックス右から中央へダイレクトのボールを流し入れる。ここはブレントフォードのネイサン・コリンズが先に触ったものの、処理が中途半端になった隙を見逃さなかったダニー・ウェルベックが、右足でゴールネットを揺らした。

ブライトンが2点をリードして折り返すと、後半はビハインドを背負ったブレントフォードがより多くのシュートシーンを作ったが、反撃の狼煙を上げることはできない。

試合はこのままタイムアップ。ブライトンはプレミアリーグで7試合ぶりの白星を手にした。三笘はフル出場を果たしている。一方のブレントフォードは、プレミアリーグで4試合ぶりの黒星を喫した。

次節、ブライトンは3月1日にホームでノッティンガム・フォレストと、ブレントフォードは28日に敵地でバーンリーと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ブレントフォード 0－2 ブライトン

【得点者】

0－1 30分 ディエゴ・ゴメス（ブライトン）

0－2 45＋1分 ダニー・ウェルベック（ブライトン）

【ゴール動画】ブライトン、D・ゴメス＆ウェルベック弾で7戦ぶり白星