アヤックスを率いるフレット・フリム監督が日本代表DF板倉滉と同DF冨安健洋に状態について言及した。20日、同クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

現在4位のアヤックスは、21日（日本時間22日5時）にエールディヴィジ第24節NECと対戦。日本代表MF佐野航大と同FW小川航基をを擁するNECは現在3位と重要な直接対決となる。

試合前の会見に出席したフリム監督は、「板倉滉は、いまだ負傷中で土曜日の試合には出場できない。また、オレクサンドル・ジンチェンコも皆さんのご存じの通りだ」と語り、板倉を含めた2選手の欠場を明言した。

また、2月1日にアヤックスでのデビューを飾った冨安については、「彼は徐々に出場時間を伸ばしている。テルスターとの親善試合でも精力的にプレーしたし、今後はフル出場できるように期待している。明日、先発出場できるかと問われれば可能だが、ハーフタイムで交代しなければならない。現時点では最大で45分しか出場できない」とコメント。コンディションは上向きながらも、慎重な起用を続ける方針を伝えた。

板倉は先月24日に行われたフォレンダム戦でのプレーを最後に現在は欠場中。8日のAZ戦ではベンチ入りをしたものの、出場機会はなく、翌節のフォルトゥナ・シッタート戦ではメンバー外となっていた。一方、冨安は1日のエクセルシオール戦で484日ぶりとなる公式戦出場を果たしたが、その後の2試合ではベンチ入りに留まっている。