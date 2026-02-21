INI髙塚大夢「最近、レコードをすごく流すようになって…」よく聴いている音楽は？

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

2月16日（月）の放送では、髙塚が最近ハマっているという「レコード」や、お気に入りの映画作品について語りました。

この日の放送で、髙塚は自身の近況について「最近、レコードをすごく流すようになって。スピーカーも新しくしたっていうのもあって」と、リスナーへ報告しました。

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：それで、僕が好きな映画で『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』っていう映画が、マーベル作品であるんですけど。その『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は、サウンドトラック、音楽が結構その映画の中でもキーポイントになっていて。

主人公のお母さんが大好きだった曲がたくさん入っているプレイリスト（カセットテープ）みたいなのを、その主人公がずっと大切に持っているんですよ。で、そのプレイリストが入ったレコードみたいなのが実際に発売されていて。それがすごく好きで、よく流して聴いているんですよね。

ってな感じですかね。でも本当に、この1ヵ月だけでもいろいろな作品に出会ったりとかして、すごいいろいろな吸収があったので。ちょっとこれは1年、たくさんいろいろな作品に触れて、いろいろなことを感じられたらなと思っております！

番組では他にも、最近観た映画などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

