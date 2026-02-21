元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で公開された動画に出演。侍ジャパン・井端弘和監督の大学時代のエピソードを明かした。

赤星憲広氏

井端監督とは亜細亜大学の先輩・後輩の関係性

この動画では、3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」で侍ジャパンを率いる井端監督がいかにして今大会を戦い抜いていくのかを、高橋由伸氏、赤星氏、荒木雅博氏が独自の視点で分析する企画を実施した。

井端監督とは亜細亜大学の先輩・後輩の関係性である赤星氏は、「僕が1年生で入ったとき、井端さんと同部屋だったんですよ」と明かし、「僕が1年生、井端さんが2年生。うちは各学年が1人ずつだったんですけど、井端さんがいつも部屋にいないんですよ。その当時、井端さんも2年生なので下級生扱いなんですけど、『仕事は任せた』みたいな感じで」と振り返る。

井端監督の不在に「いつも何してるんだろう?」「僕が全部やらなきゃいけないのに」と不満に思っていた赤星氏だったが、「ある時、井端さんを探しに行ったら、コソッとバットを振ってたんですよ」「みんなが見えないところで練習していることが分かった」と回想。

さらに、「違う時に見たのが、ビデオを観て、他大学のピッチャーのクセを探してるんですよ。この人には『部屋の仕事を手伝ってくれ』とは言えないなと思って。井端さんがそれをやってるのを見て、いいところは受け継がないとなと」「それから僕もやるようになった」とも打ち明け、「ある意味、井端さんのおかげで研究の仕方、相手のクセの見抜き方を知ったというか。野球観的なものも井端さんに教えてもらった部分がすごく大きかった」としみじみと語っていた。