露崎春女×T.Kura×michicoが再集結！ 30周年ベストが証明する「本物のR&B」の血統

◆過去と現在を繋ぐ、革新的な2枚組ベストアルバム
まだ「R&B」という言葉が、どこか海の向こうの遠い響きを持っていた1990年代、圧倒的な歌唱力と天性のグルーヴを携えて現れた一人の女性シンガーがいました。彼女の名は、露崎春女（つゆざき・はるみ）。デビュー以降、日本におけるR&Bシーンの形成期を支えてきたといっても過言ではありません。
2025年にデビュー30周年という大きな節目を迎えた彼女が、その歩みの集大成となるオールタイム・ベストアルバム『Soul Journey — 30th Anniversary』を2026年4月22日（水）にリリースすることを発表。本作は彼女が歌い続けてきた「ソウル（魂）」の軌跡であり、現在進行形で進化を続けるアーティストとしてのリアルな息遣いが刻まれています。
彼女は一貫してブラック・ミュージックへの深い愛と敬意と、それを日本語で表現する意義を追求してきました。一時期、彼女は「Lyrico（リリコ）」としても活動し、唯一無二の歌声でより幅広い層を魅了し続けてきました。今回のベスト盤には、露崎春女名義のみならず、Lyrico時代の重要曲も網羅されています。これは、彼女の音楽人生を一つの「Soul Journey（魂の旅）」として、今ならではの視点で捉え直しているようにも映ります。
本作は、本人プロデュースによる全30曲の2枚組で構成されており、Disc1には2011年発表のアルバム『Now Playing』以降の楽曲を中心に収録。近年の作品群からセレクトし、現在の音楽性を提示する内容となっています。Disc2には、デビュー期からLyrico名義を含むキャリア前半の楽曲を収録。1990年代以降の代表曲を網羅することで、日本R&Bムーブメント黎明期の楽曲群をあらためて楽しむことができます。
そして、今回のアニバーサリー・プロジェクトの最大のトピックは、収録される新曲にあります。2026年2月20日（金）に先行配信された新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」は、R&Bファンなら思わず唸る最強の制作布陣。プロデューサーには、日本のR&Bサウンドの骨格を作り上げたT.Kura、そしてソングライターには、類稀なるメロディーセンスと独特の言語感覚を持ち合わせるmichico。
日本の音楽シーンを塗り替えてきたこの3名による奇跡の「再タッグ」。現代にアップデートされたサウンドプロダクションで、アニバーサリーイヤーの幕開けにふさわしいスケール感を備えた楽曲に仕上がっています。「GLAMOROUS (feat. michico)」は、露崎春女の現在地を示すと同時に、今後展開される30周年プロジェクトへの期待を高める1曲となるのは間違いない。
＜露崎春女 プロフィール＞
神奈川県出⾝のシンガーソングライター。11歳で第28回グラミー賞に触れて⾳楽家を志し、打楽器をはじめ様々な楽器を学びながら感性を磨く。16歳でゴスペル・ミュージカル『Mama I Want To Sing』と出会い、“魂の声”に貫かれる体験を経て、歌を⾃⾝の表現の核に据えた。1995年、メジャーデビュー。ブラック・ミュージックの素養に裏打ちされた伸びやかな歌唱で、⽇本のR&Bシーンの黎明期を牽引。4作⽬『Believe Yourself』はオリコン初登場10位を記録する。2001年、アーティスト名義を”Lyrico”として新たな活動をスタート。独特のオリエンタリズムにR&B⾊が加わったLyricoオリジナル・サウンドは多くの新しいファンを獲得。⾃⾝の⾳楽性をより叙情的で繊細な世界へと昇華させ、J-POPシーンに新た地位を確⽴した。2008年にアーティスト名を露崎春⼥に戻し、以降、ボーカル多重録⾳によるアカペラ作品など多彩な作品を発表。現在までにシングル19枚、アルバム15枚をリリースしている。近年はSING LIKE TALKING、布袋寅泰、鈴⽊雅之らのツアーコーラスを務めるほか、ミュージカル「フランケンシュタイン」(エレン／エヴァ役)への出演、楽曲提供、トラックメイキング、コーラスアレンジなど活動の幅を広げている。
＜オールタイム・ベストアルバム＞
発売日：2026年4月22日（水）
仕様：CD（全30曲収録・新曲2曲予定）
価格：4,950円（税込）
レーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ
＜収録予定曲＞ ※曲順未定／収録内容は変更となる場合があります
●Disc1
・GLAMOROUS (feat.michico) ※新曲
・タイトル未定 ※新曲
・Sacrifice
・Agape
・Here and Now duet Kaoru Kurosawa
・涙の花 duet LOVE
・Love Flame
・さよならの誓い
・瞳の向こうに
・HARUKAZE
・Witness
・Still Of The Night
・Bye Bye Gloom
・Woman "Wの悲劇"より
・ABC
●Disc2
・FEEL YOU
・In This Love
・Believe Yourself
・キセキノハナ
・太陽
・I Say I'm Sorry
・One summer day
・恋
・Break On Out
・Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜
・Eternity.
・You'll Be Alright
・I'm Here
・Time
・BRAZILIAN RHYME
＜先行配信シングル情報＞
発売日：2026年2月20日（金）