露崎春女×T.Kura×michicoが再集結！ 30周年ベストが証明する「本物のR&B」の血統

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、日本におけるR&Bシーンの黎明期を支え、シーンを牽引してきた露崎春女のデビュー30周年記念ベスト『Soul Journey — 30th Anniversary』をピックアップ。まだ「R&B」という言葉が、どこか海の向こうの遠い響きを持っていた1990年代、圧倒的な歌唱力と天性のグルーヴを携えて現れた一人の女性シンガーがいました。彼女の名は、露崎春女（つゆざき・はるみ）。デビュー以降、日本におけるR&Bシーンの形成期を支えてきたといっても過言ではありません。2025年にデビュー30周年という大きな節目を迎えた彼女が、その歩みの集大成となるオールタイム・ベストアルバム『Soul Journey — 30th Anniversary』を2026年4月22日（水）にリリースすることを発表。本作は彼女が歌い続けてきた「ソウル（魂）」の軌跡であり、現在進行形で進化を続けるアーティストとしてのリアルな息遣いが刻まれています。彼女は一貫してブラック・ミュージックへの深い愛と敬意と、それを日本語で表現する意義を追求してきました。一時期、彼女は「Lyrico（リリコ）」としても活動し、唯一無二の歌声でより幅広い層を魅了し続けてきました。今回のベスト盤には、露崎春女名義のみならず、Lyrico時代の重要曲も網羅されています。これは、彼女の音楽人生を一つの「Soul Journey（魂の旅）」として、今ならではの視点で捉え直しているようにも映ります。本作は、本人プロデュースによる全30曲の2枚組で構成されており、Disc1には2011年発表のアルバム『Now Playing』以降の楽曲を中心に収録。近年の作品群からセレクトし、現在の音楽性を提示する内容となっています。Disc2には、デビュー期からLyrico名義を含むキャリア前半の楽曲を収録。1990年代以降の代表曲を網羅することで、日本R&Bムーブメント黎明期の楽曲群をあらためて楽しむことができます。そして、今回のアニバーサリー・プロジェクトの最大のトピックは、収録される新曲にあります。2026年2月20日（金）に先行配信された新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」は、R&Bファンなら思わず唸る最強の制作布陣。プロデューサーには、日本のR&Bサウンドの骨格を作り上げたT.Kura、そしてソングライターには、類稀なるメロディーセンスと独特の言語感覚を持ち合わせるmichico。日本の音楽シーンを塗り替えてきたこの3名による奇跡の「再タッグ」。現代にアップデートされたサウンドプロダクションで、アニバーサリーイヤーの幕開けにふさわしいスケール感を備えた楽曲に仕上がっています。「GLAMOROUS (feat. michico)」は、露崎春女の現在地を示すと同時に、今後展開される30周年プロジェクトへの期待を高める1曲となるのは間違いない。＜露崎春女 プロフィール＞神奈川県出⾝のシンガーソングライター。11歳で第28回グラミー賞に触れて⾳楽家を志し、打楽器をはじめ様々な楽器を学びながら感性を磨く。16歳でゴスペル・ミュージカル『Mama I Want To Sing』と出会い、“魂の声”に貫かれる体験を経て、歌を⾃⾝の表現の核に据えた。1995年、メジャーデビュー。ブラック・ミュージックの素養に裏打ちされた伸びやかな歌唱で、⽇本のR&Bシーンの黎明期を牽引。4作⽬『Believe Yourself』はオリコン初登場10位を記録する。2001年、アーティスト名義を”Lyrico”として新たな活動をスタート。独特のオリエンタリズムにR&B⾊が加わったLyricoオリジナル・サウンドは多くの新しいファンを獲得。⾃⾝の⾳楽性をより叙情的で繊細な世界へと昇華させ、J-POPシーンに新た地位を確⽴した。2008年にアーティスト名を露崎春⼥に戻し、以降、ボーカル多重録⾳によるアカペラ作品など多彩な作品を発表。現在までにシングル19枚、アルバム15枚をリリースしている。近年はSING LIKE TALKING、布袋寅泰、鈴⽊雅之らのツアーコーラスを務めるほか、ミュージカル「フランケンシュタイン」(エレン／エヴァ役)への出演、楽曲提供、トラックメイキング、コーラスアレンジなど活動の幅を広げている。発売日：2026年4月22日（水）仕様：CD（全30曲収録・新曲2曲予定）価格：4,950円（税込）レーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録予定曲＞ ※曲順未定／収録内容は変更となる場合があります●Disc1・GLAMOROUS (feat.michico) ※新曲・タイトル未定 ※新曲・Sacrifice・Agape・Here and Now duet Kaoru Kurosawa・涙の花 duet LOVE・Love Flame・さよならの誓い・瞳の向こうに・HARUKAZE・Witness・Still Of The Night・Bye Bye Gloom・Woman "Wの悲劇"より・ABC●Disc2・FEEL YOU・In This Love・Believe Yourself・キセキノハナ・太陽・I Say I'm Sorry・One summer day・恋・Break On Out・Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜・Eternity.・You'll Be Alright・I'm Here・Time・BRAZILIAN RHYME発売日：2026年2月20日（金）