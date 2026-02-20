今年も「SPOTV NOW」が大谷翔平所属ドジャースの全試合を配信！　村上、岡…















株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区）が運営する動画配信サービス「SPOTV NOW（スポティービーナウ）」は、2026年シーズンのメジャーリーグベースボール（MLB）を引き続き日本国内で配信。多くのMLBファンが注目するシーズンを、さらに充実したライブ中継・コンテンツでお届けする。











2026年MLB配信のポイント



● 大谷翔平・山本由伸所属のロサンゼルス・ドジャース戦を全試合ライブ配信

2026年シーズンも引き続き、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの全試合を、日本語実況・解説付きでライブ配信。ドジャース戦の迫力あるプレーをリアルタイムで楽しめる。



● 日本人選手所属球団中心のライブ配信ラインアップ

今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心にライブ配信。各選手の活躍シーンを、リアルタイムで視聴可能。



● MLBレギュラーシーズンやポストシーズンだけでなくスプリングトレーニングまで網羅

日本時間2月21日からスタートするMLBスプリングトレーニングについても、毎日1試合をライブ配信。また、レギュラーシーズンはもちろん、オールスターウィークイベントやポストシーズンまで、シーズンを通じたMLB全体の試合をライブ配信予定。日本語実況・解説付きの試合を多数ラインアップする予定。



● 見逃し配信・ハイライト、オリジナル番組も続々提供

ライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツもご視聴可能。さらに、日本人選手の特集や独占インタビューなど、MLBをより深く楽しむオリジナル番組も順次公開予定。





◆スプリングトレーニング配信スケジュール



2月21日（土）5:05 試合開始予定 ホワイトソックス（村上宗隆所属） vs カブス（今永昇太、鈴木誠也所属）



2月22日（日）3:07 試合開始予定 フィリーズ vs ブルージェイズ（岡本和真所属）



2月22日（日）5:10 試合開始予定 ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属） vs エンゼルス



2月23日（月）5:05 試合開始予定 ブリュワーズ vs ホワイトソックス（村上宗隆所属）



2月23日（月）5:10 試合開始予定 ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）vs パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）



2月24日（火）3:07 試合開始予定 メッツ（千賀滉大所属）vs ブルージェイズ（岡本和真所属）



2月24日（火）5:05 試合開始予定 マリナーズ vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）



2月25日（水）3:07 試合開始予定 ヤンキース vs ブルージェイズ（岡本和真所属）



2月25日（水）5:05 試合開始予定 ガーディアンズ vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）



2月26日（木）5:10 試合開始予定 ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）vs ダイヤモンドバックス



2月27日（金）5:05 試合開始予定 ホワイトソックス（村上宗隆所属）vs ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木郎希所属）



※配信予定試合は変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





