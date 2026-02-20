3月末に賃貸→戸建て引越し…どこから手を付ければいい？ 準備不足かもと不安を抱える相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。2月13日（金）の放送は、「引っ越し準備の優先順位」という相談を紹介しました。引っ越しについて相談です。先月、注文住宅が完成しました。4月からの子どもの保育園転園先も決まり、3月末に引っ越す予定です。今は賃貸アパートなので、個人的には実家を出て以来の戸建て生活になります。そこで相談なのですが、引っ越し準備、どこから手を付ければいいんでしょうか!? 業者探しや各ライフライン開通、インターネットの申し込みは済ませ、家電も下調べ中ですが、何か足りなそうな気がして……。先人の知恵を借りたいです！（神奈川県 30代 男性）パーソナリティの住吉は「新年度前、人が動く時期ですよね」と相談者さんの現状を整理しつつ、自身の経験から「物理的なスペースの確保」について助言しました。「業者さん探しやライフラインなど、かなりカバーされていますよね。その上で私から1つ言うとしたら、“いらない大きなものから捨て始める”と楽になるかなと思います。置いていく大きな家具などを早く粗大ゴミに出したり人に譲ったりすると、部屋に段ボールを並べる位置ができるので」と、作業効率を上げる第一歩を提案しました。ーー番組には、引っ越し経験者や、“元・プロ”の視点から見落としがちなポイントが続々と届きました。まずは、スケジュール管理と不用品処分についての切実なアドバイスです。住吉さんもおっしゃる通り、大型家具で手放すものは早めに自治体の大型ゴミへ出したほうがいいです。そして何より、3月末の引っ越しは業者が激混みです！ 日程が決まっているなら早めに依頼してください。全然取れなくなります。私は以前、北海道から愛知へ引っ越した際、子どもの卒入学で日程が限られていたため、1月下旬には業者に依頼しました。この時期は何でも早めに動くことをお勧めします！（愛知県 40代後半 女性）不要なものは、地域密着型の中古あげます・譲りますの掲示板「ジモティー」に出すと良いですよ。100円でも200円でも、あるいは0円でも、必要な方は取りに来てくれます。一度調べてみてはいかがでしょうか。（神奈川県 70代後半 女性）――他には、作業をスムーズにし、体を壊さないための知恵も紹介されました。我が家は昨年12月に引っ越しました。いらない粗大ゴミは早めに捨てましたが、それでも引っ越し後に出るものです。お勧めなのは、段ボールのガムテープを色分けすること。例えば、「黄色はキッチン」「緑はリビング」と業者の方に伝えると分かりやすく、作業が非常に早かったです。雨の日の引っ越しでしたが、そのおかげで助かりました。（静岡県 40代 女性）元引っ越し屋の私から一言。軽い物でも必ずしゃがんで取ってください。ぎっくり腰は、ペン1本のような軽いものを拾おうとした時にこそなります。怪我のないよう、お引っ越し頑張ってください。（千葉県 40代後半 女性）――さらに、新生活をスムーズに始めるための、戸建てならではのチェックポイントも届きました。私も去年の春、アパートから戸建てへ引っ越しました。賃貸の時はやらなかったことですが、近所への挨拶回りをしました。何軒に何を渡すか考えておくと良いですよ。引っ越し後は忙しいので、私は事前に済ませました。また、お子さんがいらっしゃるなら、近所の小児科、特に夜間診療している所を知っておくと急病の時に安心です。（埼玉県 30歳 女性）「引っ越したその日から必要なもの」という観点で準備を。電気・ガス・水道や主要家電はもちろん、お風呂・洗面用品、寝具、着替え。そして意外と見落としがちなのが「カーテン」と「トイレットペーパー」です！ ここら辺が揃っていれば、あとは引っ越してからでも大丈夫。素敵な新生活にしてください！（東京都 41歳 女性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM