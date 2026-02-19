飲み会も社員旅行も「苦痛で仕方ない」…うまくやるコツは？ 小さな会社の同調圧力に悩む相談者へ共感・アドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。2月13日（金）の放送は、「望まぬ団体行動での気持ちの切り替え方」という相談を紹介しました。望まぬ団体行動で、自分の気持ちをどう切り替えるか悩んでいます。今の職場は少人数で、“仲間の和”を重要視している会社なのですが、いまだに馴染めません。一人ひとりと雑談ぐらいはできますが、飲み会になると本当に苦痛で、不参加を表明すると周囲にチクリと文句を言われます。社員旅行も数回経験していますが、やはりつらくなってしまい、過去にはホテルのチェックアウト前に腹痛が止まらなくなったこともありました。過敏性腸症候群と診断されたこともあり、ストレスが胃腸にくるタイプです。以前、社員旅行中にフリータイムがあったとき、1人でスッと離れて良さげなカフェを見つけてお茶をしたら、とても落ち着いて「今まで無理してたな」と痛感しました。本当は不参加と言いたいのですが、会社の性質上、角が立ちそうで怖いです。「協調性のない人」と評価されるのも怖く、どう気を紛らわせたり楽しんだりすれば良いか助言をください。この切実な悩みに、パーソナリティの住吉は「小さな会社であればあるほど、リーダーの『うちは仲良しだ！』『スポーツチームみたいに行こう！』という空気になったり、そういう難しさがありますよね」と思いやりました。続けて「そういう雰囲気が好きな人もいる一方で、苦手な方もいる。大きな会社ならサラッと『不参加です』と言えば済むことでも、小さい会社だと本当に難しいですよね。メールを拝見する限り、お仕事内容自体には満足されていて転職は考えていないようですし」と、その他のリスナーにアドバイスを求めました。ーー今回の相談に対して、番組には「自分も同じだ」という共感の声とともに、さまざまな角度からのアドバイスが届きました。まずは、自分の中での「職場」の定義を書き換え、心理的な距離を置くという考え方です。お気持ち、痛いほどわかります。若い頃であればあるほど、誰かにどう思われるかを悩み、無理して参加していました。私も小さい会社で人間関係に悩み、胃を痛めてきましたが、ある転職を機に「どう思われてもいいや」と思うようになりました。仕事は仕事をする場所であって、友達を作る場所ではありません。そう割り切ってからは仕事に重きを置き、自分の好きなように生きるようにしました。今の職場はあえて同性の社員が少ない場所を選び、仕事に集中しています。（東京都 50代 女性）職場での団体行動が苦手なお悩みにとても共感しています。私は野球やサッカー、ギャンブル、麻雀などの趣味を一切やらないので、その手の会話が交わされる場がとにかく苦手です。雑談や旅行のつらさ、全時代的な同調圧力……お気持ち分かります。無理に合わせる必要はありません。ほどほどに距離を置き、身体に支障をきたすのであれば転職を視野に入れるのもアリかと思います。（東京都 40代後半 男性）ーーまた、完全に拒絶するのではなく、独自のスタイルとして周囲に認めさせるというテクニックも紹介されました。私が長年所属している地域団体も、そんな感じのべったりしたコミュニティで、もう無理です。飲み会が嫌すぎて、終電が早い場所に引っ越したほど（笑）。団体旅行の際も、現地集合・現地解散にしています。毎回ではありませんが「約束がある」「明日試験だ」などと理由をつけて、少しでも一緒の時間を減らしています。参加しないよりは印象がマシかと。そのうちに、そういうキャラ認定されました。仕事さえきちんとしていれば、こっちのものです。あまり考えすぎずに行きましょう。（30代後半 男性）――相談者さんが以前、社員旅行の自由時間にカフェを見つけて落ち着いたエピソードは、今の環境でできる大切な防衛策です。不参加にすることへの恐怖がある以上、無理に参加して体調を崩すのは避けたいもの。旅行中に「一人の時間」を確保してカフェへ避難したあの時のように、団体行動の中でも自分を癒やす「逃げ道」をあらかじめ用意しておくことが、今の状況での現実的な解決策になるかもしれません。「協調性」という言葉に縛られすぎず、自分の体調を最優先に。少しずつ「自分らしい距離感」を周囲に浸透させていくことが、働きやすさへの近道になるかもしれません。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM