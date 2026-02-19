魅惑の放物線　日ハム移籍2年目のブレイク候補・吉田賢吾が見事なホームラ…















北海道日本ハムファイターズの吉田賢吾内野手が19日、中日ドラゴンズとの練習試合に「5番・一塁」で先発出場。2回に先制のソロ本塁打を放った。6回の第3打席で本塁打を放った。











日本ハムは3－1と中日をリードし、6回表の攻撃を迎えた。中日のマウンドにはこの回から仲地礼亜が上がる。



日本ハムは1死一、三塁から郡司裕也の犠飛で1点を追加。4－1とリードを広げ、なおも2死一塁で、吉田の第3打席が回ってきた。その3球目、インハイに来たツーシームを吉田のバットが完璧に捉えた。



高々と舞い上がった打球は美しい放物線を描き、左翼席に舞い降りる。長距離打者の風格を漂わせるような吉田の打撃が、ダメ押しとなる2点本塁打となった。



吉田は移籍1年目の昨季、自己最多の47試合に出場。プロ初アーチを含む4本塁打を放つなど、飛躍のきっかけを掴むシーズンを送った。今季の更なる才能開花を期待したい。



試合は8－4で日本ハムが中日を破っている。























【動画】一太刀で決める、吉田賢吾の2点本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













一太刀で



あまりにも綺麗な放物線

吉田賢吾が2ランホームラン



🌸中日×日本ハム 練習試合



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】