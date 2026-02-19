元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司(※崎はたつさき)氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画に出演。メジャー移籍した村上宗隆の成否を分けるポイントについて語った。

村上宗隆

速球系の球種への適応がカギに

村上は昨年12月、ホワイトソックスと2年総額3400万ドルで契約。今季からメジャー挑戦となる。

想定よりも短い契約年数となったことについて、山崎氏は「三振率をメジャーは少し気にしてる」と指摘。さらに、「僕の個人的な見解は、村上は三冠王で日本では無敵だったんですけども、三冠王を獲った時にも『じゃあ、何で抑えれるの?』って言ったら『速い真っすぐしかないな』っていうところがあった」と、日本時代の弱点にも触れた。

そのうえで、「速い真っすぐ、そして速いシンカー、ツーシーム系に対応ができれば、僕は村上は打つと思います」と持論を展開。速球系の球種への適応がカギになると分析した。

また、岡本和真がブルージェイズに入団した点にも言及。「じゃあ逆に岡本は速いのに強いのかというと、村上に比べて真っすぐは岡本のほうが捌くかなっていう、僕は評価なんですよね」と比較しつつ、「それがちょっと(契約に)出たかなとは思う」と、速球系の球種への対応力の差が契約条件にも影響した可能性を推察していた。